Beşiktaş’ta Şenol Güneş, Ozan Tufan’ı neden istiyor?

İKİ YÖNLÜ OYNAYABİLİYOR

Orta saha oyuncularından istediği verimi alamayan Güneş, performansları itibariyle Gedson Fernandes dışındaki hiçbir isimden memnun değil. Atiba, Necip, Salih, Dele Alli gibi isimler forma şansı bulmalarına karşın vasat kaldılar. Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan gibi oyunu iki yönlü oynayabilecek, savunmaya da hücuma da gerekli katkıyı verecek bir ismi Gedson'un yanına eklemek istiyor. Orta sahalarından şut tehdidi, hücum aksiyonu alamayan Güneş, ayrıca Ozan'ın yerli olmasının da kadro seçiminde avantaj olacağı düşünüyor.