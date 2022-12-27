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Giriş Tarihi: 27.12.2022 08:58

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Ozan Tufan'ı neden istiyor?

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta Şenol Güneş, Ozan Tufan’ı neden istiyor?

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, orta saha transferi için yönetime Ozan Tufan'ın ismini vermişti. Siyah-Beyazlı yönetim, Hull City ile görüşmelere başlarken, Güneş'in eski öğrencisini neden kadrosunda görmek istediği de belli oldu.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in transfer listesine yazdığı Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelere başladı. Tecrübeli hoca, bizzat iletişim kurduğu Bursaspor ve milli takımdan eski oyuncusundan 'Gelirim' yanıtını aldı. Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğine İngiliz kulübü, "2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyoruz" dedi. Şenol Güneş'in, 27 yaşındaki futbolcuyu istemesinin birkaç sebebi var.

İKİ YÖNLÜ OYNAYABİLİYOR
Orta saha oyuncularından istediği verimi alamayan Güneş, performansları itibariyle Gedson Fernandes dışındaki hiçbir isimden memnun değil. Atiba, Necip, Salih, Dele Alli gibi isimler forma şansı bulmalarına karşın vasat kaldılar. Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan gibi oyunu iki yönlü oynayabilecek, savunmaya da hücuma da gerekli katkıyı verecek bir ismi Gedson'un yanına eklemek istiyor. Orta sahalarından şut tehdidi, hücum aksiyonu alamayan Güneş, ayrıca Ozan'ın yerli olmasının da kadro seçiminde avantaj olacağı düşünüyor.

BILIC'TEN BERİ NECİP - ATIBA
Beşiktaş'ın, Gaziantep deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta orta sahanın Atiba ile Necip'ten oluşması tartışma konusu oldu. İki futbolcudan da verim alınamazken, 39 yaşındaki Kanadalı yıldız devre arasında kenara geldi, 31 yaşındaki Necip ise 67 dakika sahada kaldı. 2013-14 sezonunda Beşiktaş'a katılan Atiba, Necip Uysal ile orta sahada yan yana ilk maçına, tarihler 27 Nisan 2014'ü gösterirken Slaven Bilic yönetiminde 3-0 kaybedilen Sivasspor maçında çıkmıştı. İki oyuncunun birlikte orta sahada ilk 11 olarak başladıkları ilk karşılaşmanın üzerinden tam 9 sezon geçti ancak Beşiktaş'ta değişen bir şey olmadı.

"ARTIK KULÜBEDE YAN YANA DURSUNLAR"
Beşiktaşlı taraftarlar 9 sezon sonra hâlâ Atiba-Necip orta sahası ile maça çıkılıyor olmasının büyük hata olduğunu dile getirdiler. Yapılan yorumlarda, "Artık Atiba ve Necip'in yan yana duracağı tek yer Beşiktaş teknik heyeti ya da yedek kulübesi olmalıdır. Gerekirse artık gençlerden Berkay Vardar ve Kerem Atakan Kesgin tercih edilmeli" ifadeleri dikkat çekti.

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Ozan Tufan'ı neden istiyor?
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