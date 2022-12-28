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Giriş Tarihi: 28.12.2022 15:11 Son Güncelleme: 28.12.2022 15:11

Özer Hurmacı futbola Bursaspor formasıyla geri döndü!

İHA
Özer Hurmacı futbola Bursaspor formasıyla geri döndü!

Bursaspor Kulübü, 1.5 yıl önce futbolu bırakan Özer Hurmacı ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu, bu akşam yapılacak idmanda yeşil-beyazlı futbolcularla tanışacak.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'da önemli bir gelişme yaşandı. Transfer tahtası kapalı olan yeşil-beyazlı kulüp, eski futbolcusu Özer Hurmacı ile el sıkıştı. Tecrübeli futbolcu, bu akşam yapılacak antrenman öncesi takımla tanışacak. 6 aylığına Bursaspor'la anlaşan Hurmacı'ya, geçmiş dönem alacakları dışında bir meblağ ödenmeyecek. 1.5 yıldır futboldan uzak kalan 36 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içinde antrenmanlara katılması bekleniyor.

Bursaspor Kulübü, futbolu bırakmadan önce son olarak yeşil-beyazlı formayı giydiği için Özer Hurmacı'yı tekrar kadrosuna katma şansına sahipti.

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Özer Hurmacı futbola Bursaspor formasıyla geri döndü!
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