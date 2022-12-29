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Giriş Tarihi: 29.12.2022 20:42 Son Güncelleme: 29.12.2022 20:43

Okan Buruk'tan zemin isyanı! İptal edilen gol için konuştu...

İHA
Okan Buruk’tan zemin isyanı! İptal edilen gol için konuştu...

DG Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrılan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından Sivasspor’un iptal edilen golüne ilişkin soruya, “İki takım da mutsuz bu konudan, net olarak o pozisyonu göremedim. Kendi teknik ekibimden birileri söyledi bana ofsayt olduğunu” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Buruk, "Çok kötü bir zemin vardı. Zemin bizi çok zorlaştırdı. Sivasspor da zeminle mücadele etti. Maçın geneline baktığımızda iki taraf da birbirlerini zorladı. Seyir zevki çok yüksek olmasa da güzel maç oldu. Böyle bir zemin üzerinde maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Lider olduğumuz için de çok mutluyuz. Genel olarak iki takım da hakem kararlarından muylu değildi" diye konuştu.

"OFSAYT OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Bir gazetecinin, "Sivasspor'un attığı gol neden iptal edildi. Bunu biliyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Buruk, "İki takım da mutsuz bu konudan, net olarak o pozisyonu göremedim. İnsanlar ne olduğunu anlayamadıklarını söylüyor. Bununla ilgili objektif olarak konuşuyorum. Herkes buna aynı tepkiyi verirdi. O pozisyonda ofsayt kararı verildiğini öğrendim. Ama görmeden net bir şey söyleyemeyeceğim. Kendi teknik ekibimden birileri söyledi bana ofsayt olduğunu. Direk hakemden duyduğum bir şey değil. O pozisyonda uzun bir inceleme oldu" yanıtını verdi.

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Okan Buruk'tan zemin isyanı! İptal edilen gol için konuştu...
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