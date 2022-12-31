Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Başarılı bir şekilde ilk devreyi bitirdik
Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:46

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Başarılı bir şekilde ilk devreyi bitirdik

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Başarılı bir şekilde ilk devreyi bitirdik

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, birçok sorun yaşamasına rağmen ligin ilk devresini düşme hattının uzağında 21 puanla 12. sırada tamamladı. Altay’ın başarılı Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, ligin ilk devresini başarılı bir şekilde bitirdiklerini dile getirdi.

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Spor Toto 1. Lig'de yer alan takımının durumunu değerlendirdi. Son zamanlarda yaşanan olayların takımı olumsuz etkilediğini dile getiren Kaloğlu, "Kulübümüzde ekonomik sorunlar hep vardı ama 6 puanımızın da elimizden alınması; hem hükmen mağlup sayılmamız hem de 3 puanımızın silinmesi, takımda bir travma oluşturdu. Göztepe maçındaki olaylar, üstüne puanımızın silinmesi ivmemizi yavaşlattı" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMIZ BÜYÜK FEDAKARLIKLAR YAPTI"

Oyuncuların ekonomik sıkıntılar yaşadığına vurgu yapan Sinan Kaloğlu, "Oyuncularım da ekonomik olarak zor süreçten geçiyor. Başkanımız ve yönetimindeki kişiler çok iyi insanlar ama onlara yardım edecek bir yapı bulunmuyor. Haliyle futbolcular bir şeylerin daha iyi olmasını bekliyor. Bunların çözüleceğini bekliyoruz. Oyuncularımız büyük fedakarlıklar yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. O yüzden camianın herkesin bir an önce kenetlenmesi lazım. Kulübü bu durumdan çıkarmamız lazım" dedi.

"YAŞADIĞIMIZ OLAYLAR OLMASA BELKİ DE PLAY-OFF HATTINDA OLACAKTIK"

Yaşadıkları olayların takımı olumsuz etkilediğini dile getiren Kaloğlu, "İlk antrenörlüğümün kendi takımımda olması bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Bugüne kadar bu sorumluluğun altından ekibimle beraber kalkabildiğimi düşünüyorum. Bizler bu kulübün çok daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Geçen sezonun son 8 maçında takımı devraldık. O zamandan bu yana ekonomik problemler, oyuncuların sözleşmeleri feshedip gitmesi gibi hep sorunlarla karşılaştık. Ama ben ve ekibim mücadelenin hep içinde olduk ve iyi işler ortaya çıkarttık. Bu sene de devreyi kimsenin beklemediği bir şekilde başarılı bitirdik. Yaşadığımız olaylar olmasa; belki de play-off hattında olacaktık" diyerek sözlerini tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş vurularak öldürülmüştü! Valilikten flaş açıklama: Gözaltına alındılar
Temel Karamollaoğlu tarafını belli etti! Akşener’i küplere bindirecek açıklamalar
Son dakika: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Dr. Astrolog Şenay Devi 2023'ün en şanslı burcunu açıkladı! "En zararlı gezegen bile şansınız için dönecek"
Muzırlıkta Netflix’i aratmayan yobaz
Aydın'daki tüp faciasında ölü sayısı 8 ölü, 1 ağır yaralı! Anne ile kızın son anları yürekleri dağladı...
Yılbaşı diye üzülmeyiniz
Üçlü salgına karşı 7 bitki ve vitamin
Terzi Mustafa'nın ölüm masası! Sahte alkol masası ölüm zincirine döndü
Son dakika: İzmir'de vinç devrildi! 6 kişi hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Başarılı bir şekilde ilk devreyi bitirdik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA