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Giriş Tarihi: 31.12.2022 10:23

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'tan yönetime sol bek mesajı!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’tan yönetime sol bek mesajı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Alioski'nin performansından memnun olmayan Portekizli hoca, hücum yönü daha kuvvetli bir isim arayışında.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Alioski'nin performansından memnun olmayan Portekizli hoca, hücum yönü daha kuvvetli bir isim arayışında. Jesus'un, Hatay maçında sol bekte Ferdi Kadıoğlu'na şans vermesi yönetime aynı zamanda ciddi bir mesaj olarak yorumlanıyor. Şampiyonluk yolunda oynattığı pozitif futbolun yanı sıra sisteminde bek oyuncularının hücum katkısına çok önem veren Portekizli çalıştırıcı daha kaliteli sol bek istiyor. Böylelikle olası bir bek takviyesinden sonra Ferdi Kadıoğlu da daha verimli olduğu sağ bekte sistemin önemli bir parçası olarak devam edecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'tan yönetime sol bek mesajı!
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