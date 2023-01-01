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Giriş Tarihi: 1.1.2023 22:10

Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA
Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri devam eden idman, çabukluk çalışmasının ardından yapılan taktiksel ile bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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