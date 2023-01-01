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Giriş Tarihi: 1.1.2023 23:47

Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA
Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor ile 5 Ocak Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor ile 5 Ocak Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavili takım, 2 günlük iznin ardından Giresunspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Oyuncular, antrenmanda dinamik ısınmanın ardından top çalma çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
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