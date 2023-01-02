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Giriş Tarihi: 2.1.2023 13:03 Son Güncelleme: 2.1.2023 13:03

Bucaspor 1928’in genç yıldızına Süper Lig kancası

İHA
Bucaspor 1928’in genç yıldızına Süper Lig kancası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Enes Alıç’a Süper Lig ekiplerden teklifler geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devreyi lider olarak kapatan Bucaspor 1928, ikinci yarının hazırlıklarını Antalya'da girdiği kampta sürdürmeye devam ediyor.

İzmir temsilcisinin 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Enes Alıç'a Süper Lig takımlardan teklifler geldiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen Alıç, bu sezon biri Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 maça çıktı ve istikrarlı performansının yanında sahadaki büyük potansiyeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ayrıca Bucaspor 1928'in gelen teklifleri değerlendireceği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

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Bucaspor 1928’in genç yıldızına Süper Lig kancası
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