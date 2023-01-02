Türkiye’nin FIFA kokartlı 4 kadın hakemi Melis Özçiğdem, Cansu Tiryaki, Neslihan Muratdağı ve Gamze Durmuş Pakkan, SABAH Spor’a konuştu

"KADINLARIN HATA ŞANSI YOK"

- Türkiye'de 'kadın hakem olmak' nasıl bir şey? Zorlukları ya da avantajları neler?

ÖZÇİĞDEM: Maçlarına daha önce kadın hakem çıkmamış takımlar ve yöneticilerin güvensizlik suratlarından belli oluyor. Ama maç başlayınca ilk 10 dakikada verdiğimiz kararların tutarlılıklarını gördükten sonra fikirleri değişiyor. İlk dakikalarda bizi denemeler de oluyor. Yanıltmaya yönelik kendini yere atma, kadın olduğumuz için baskılamaya çalışmalar. Erkek egemenliği olan bir sporda biz burada dimdik durarak görev alıyoruz.

PAKKAN: Hata yapma şansımız yok, hep iyi maç yönetmek zorundayız. Erkek hakem hata yaptığında tolere ediliyor ya da gelişim göstermesi bekleniyor. Ama kadın hakemde öyle olmuyor. Saha içinde de hep dezavantajlı başlıyoruz çünkü kadın hakem iyi olduğunu kanıtlamak zorunda. İyi maç yönettiğinizde tanınırlık erkeklere göre daha kolay oluyor.

MURATDAĞI: Günümüzde kadın hakemler sahalarda kabul görüyor. Bizlere karşı anlayışlılar. Türkiye'de ve dünyada saygıyla karşılanıyoruz. Verilen destekler ve sahadaki başarılı performans ile birlikte bizler de Süper Lig'de düdük çalmak için çok çalışıyoruz.

TİRYAKİ: Şu anda UEFA ve FIFA kadın hakemleri, kadın futbolunu inanılmaz derecede destekliyor. Örnek olarak Dünya Kupası'nda 6 kadın hakem görev aldı. Kadınların futbola renk kattığını, saygıyı artırdığını düşünüyorum.

"EN KORUNMASIZ TARAF BİZİZ!"

- Neden hep hakemler tartışılıyor?

PAKKAN: Türkiye'de hakem çok önemli. Belki biraz daha futbolu taktik anlamda geliştirebilirsek hakem değil futbolu ve futbolcuyu konuşuruz. Hakem konuşulmasa bence çok daha keyifli olacak.

ÖZÇİĞDEM: En korunmasız taraf biziz. Bizim de arkamızda TFF var tabi. Hakemler aleyhine gelişigüzel konuşulduğunda, maçlardan sonra hakemin üzerine suç atıldığında, en ince detayına kadar kamuoyuna yanlış bir biçimde yönlendirildiğinde karşılığında diğer ülkelerde olduğu gibi bir yaptırım olmalı. Futbolcu da kalenin dibinden gol kaçırıyor, hatalar olur, olacaktır da, taktik hatası yapan hocalar da oluyor. Futbol hatalar oyunu. Sadece biraz daha hoşgörü rica ediyoruz ve yasaların, yaptırımların daha caydırıcı olmasını rica ediyoruz. O zaman hakemlere bu kadar yüklenilmeyecektir.

"EN ÇİRKİN GÖRÜNTÜ ÜSTÜMÜZE HÜCUM"

- Futbolcuların maçta kadın egemenliğini kabul etmeyip, üzerinize oynadıkları oluyor mu?

MELİS ÖZÇİĞDEM: Türkiye'de hakem karar verdiğinde üstüne gelip, hücum etme olayı var. En kötü ve çirkin görüntü bu bence.

CANSU TİRYAKİ: Maçın kontrolü çok önemli. Baskılardan etkilenir, korkarak çıkarsanız maçın kontrolünü kaçırırsınız. Yanlış karar çorap söküğü gibi. Bir şeye takılırsan ikinci hatayı yaparsın,

GAMZE DURMUŞ PAKKAN: Şehir dışı amatör maçlarda stadyum çok küçük ve soyunma odaları dip dibe olduğu için şöyle bir şey hatırlıyorum. Takım konuşmasında şöyle demişlerdi, "Hadi başlıyoruz hakeme baskı, takıma baskı hadi beyler..." Bir takımın maça çıkarken motivasyonu bu olmamalı.

"DAHA ÇOK SAYGI GÖSTERİYORLAR"

- Erkek egemen bir dünyada sizin sahadaki varlığınız, futbolcuları ve seyircileri nasıl etkiliyor? Kompliman oluyor mu?

MURATDAĞI: Sahada kadın ya da erkek hakem diye bakmıyorlar. Başarılı ya da başarısız diye bakıyorlar. Erkek hakeme nasıl tepki veriliyorsa bize de aynı tepkiler veriliyor. Eğer iyiysek tribün arkamızda.

PAKKAN: Küçük illere gittiğimizde kadın hakem gördüklerinde çok güzel bir atmosfer oluyor. Başarılı bir yönetim sergilediğimizde erkek hakemlere olduğu gibi bize de saygı duyuyorlar. Maç sırasında küfür ettiği için kırmızı karttan attığımız da oluyor, ben şahsen attım.

ÖZÇİĞDEM: Bizim toplumumuzda da kadının bulunduğu ortamda küfürle ilgili birbirini dürtüp oto kontrol sağlamaya çalışılır. Bu bazen sahada da denk geliyor. Aleyhine karar verildiği zaman agresif davranışlar sergileyen oyuncular oluyor. Ama etrafındaki futbolcular onun kontrolünü sağlıyor.

TİRYAKİ: Sahaya ilk çıktığımızda 'Aaa kadın hakem yönetecekmiş maçı' diyorlar. İlk 5 dakikadan sonra siz de doğru karar verdiğiniz sürece sizi desteklerler ama yanlış bir karar verdiğinizde sizin kadın olduğunuzu unuturlar. Benim tecrübelerimle sabittir. Genel olarak oyuncular kadın olduğumuz için bizlere daha çok saygı gösterebiliyor.