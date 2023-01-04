Trabzonspor’da Visca’ın yerine dünya ünlü yıldız! Xherdan Shaqiri...

Normal şartlarda devre arası transfer dönemini çok hareketli geçirmeyi düşünmeyen Trabzonspor'da Edin Visca'nın sakatlığının ardından planlar değişti.

Teknik direktör Abdullah Avcı, o bölgeye takviye için düğmeye bastı. Visca'yı aratmayacak bir yıldız transferi için çalışmalar başladı.

Bu kapsamda Trabzonspor'a birçok oyuncu transferi gerçekleştiren menajer Ahmet Bulut tarafından flaş bir öneri geldi. İşte detaylar...

EN AZ 2 AY YOK

Edin Visca'nın bu sakatlığından dolayı en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ

Yaşanan bu gelişme sonrasında bordo mavililer ara transfer döneminde bu bölgeyi doldurmak için kolları sıvadı.

Fırtına'nın gündemine ise dünyaca ünlü yıldız isim geldi. Süper Lig'de forma giyen önemli yıldızların Türkiye gelmesini sağlayan menajer Ahmet Bulut'un Trabzonspor'a dünya yıldızı Xherdan Shaqiri'yi önerdiği ortaya çıktı.

Ünlü menajerin, Mordo-Mavili yöneticilere, "Shaqiri, MLS'te mutlu değil. Yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. Bulut'un yönetime, "Şu anda çok formda. Onu kadronuzda düşünürseniz konuşup ikna edebilirim" dediği öğrenildi.

7 MİLYONA GİTMİŞTİ

31 yaşında olan İsviçreli kanat oyuncusu ABD'de Chicago formasını giyiyor. Katar'da yapılan Dünya Kupası'nda İsviçre Milli Takımı ile başarılı bir performans sergileyen Xherdan Shaqiri, Trabzonspor'un daha önce de gündemine gelmişti.

Sağ kanat, sol kanat ve forvet olarak görev yapabilen İsviçreli yıldız, sakatlanan ve sahalardan en az 3 ay uzak kalacak olan Edin Visca'nın yerine düşünülüyor. Shaqiri, Bayern Münih, Liverpool ve İnter gibi üst düzey takımların formasını giydi. Shaqiri MLS ekibine 7 milyon Euro'ya transfer olmuştu. (sporx.com)