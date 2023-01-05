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Giriş Tarihi: 5.1.2023 18:57 Son Güncelleme: 5.1.2023 19:59

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Karadeniz derbisi! Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u ağırlıyor

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Karadeniz derbisi! Trabzonspor, sahasında Giresunspor’u ağırlıyor

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Haberimizden canlı olarak vereceğimiz karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 4-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli yara alan bordo-mavililer, Bitexen Giresunspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.

CANLI | TRABZONSPOR 0-0 GİRESUNSPOR

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Ömür, Trezeguet, Gomez.

GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Serginho, Görkem, Kuwas, Bajic.

Karadeniz ekibinde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Marc Bartra ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

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Son dakika haberleri: Süper Lig'de Karadeniz derbisi! Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u ağırlıyor
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