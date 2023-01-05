Son dakika haberleri: Süper Lig’de Karadeniz derbisi! Trabzonspor, sahasında Giresunspor’u ağırlıyor

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 4-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli yara alan bordo-mavililer, Bitexen Giresunspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Ömür, Trezeguet, Gomez.
GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Serginho, Görkem, Kuwas, Bajic.
Karadeniz ekibinde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Marc Bartra ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.