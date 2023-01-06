Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Avrupa’da kulüp satın aldı

Galatasaray'da önce basketbol bu sezonsa futbol konusunda yaptığı transferler ve açıklamalarıyla öne çıkan yönetici Erden Timur'dan flaş bir hamle geldi. Timur, Avrupa'dan takım satın aldı.

OLYMPİQUE CHARLEROİ'YA YATIRIM

Timur, Belçika 3. lig takımlarından Olympique Charleroi'ya yatırım yaptı. Belçika kulübü, anlaşmanın 4 Ocak'ta İstanbul'da imzalandığını açıkladı.

"CHARLEROİ-GALATASARAY GELECEĞE EL ELE!"

"Charleroi - Galatasaray geleceğe el ele!" cümlesiyle başlayan Belçika kulübünün açıklamasında açıklamada satın alma büyük bir proje olarak nitelendi. Finansal ve sportif konularda Erden Timur'un kulübe destek vereceği vurgulandı. Ayrıca, altyapı ve stadyum konusunda Erden Timur Charleroi'yle işbirliği içinde olacak. Kulübün hedefinin 1. Lig'e çıkmak olmak olduğu vurgulandı.

"CHARLEROİ AİLESİ İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

Olympique Charleroi'nın eski futbolcusu ve şu andaki sportif direktörü olan 40 yaşındaki Mohamed Dahmane anlaşmadan memnun olduklarını açıkladı. Mohamed Dahmane, "Projemizin Erden Timur ve Galatasaray'ın dikkatini çekmesi benim için bir onur ve tüm Charleroi ailesi için büyük bir şans. Futbol vizyonu ilham verici olan, aklı başında ve ileri görüşlü bir adam keşfetmeyi başardım" dedi.

ERDEN TİMUR: GERÇEK BİR MEYDAN OKUMA

Erden Timur ise şu açıklamayı yaptı: konuyla ilgili, "Başka ülkenin kulüpleriyle ilişkimizi geliştirmek bizim için ilginç. Mohamed Dahmane ve Sinan Feradov'un konuşmaları beni etkiedi. Charleroi fırsatlarla dolu bir kent ve takımı gerçek bir meydan okuma olarak görüyorum."

BELÇİKA 3. LİGİ'NDE 3. SIRADA

Olympique Charleroi, Belçika 3. Ligi'nde 17 haftada 36 puan topladı ve 3. sırada bulunuyor. Takımın antrenörlüğünü Xavier Robert yapıyor. Bir maç fazlası bulunan Patro Eisden'in 42 ve RFC Lüttich'in 41 puanı var. Erden Timur'un takımı bu cumartesi lider Patro Eisden'i konuk edecek.

PİLOT TAKIM MI OLACAK?

Olympique Charleroi'nın resmi açıklamasında Erden Timur'un yanı sıra Galatasaray'ın da isminin geçmesi pilot takım iddiasını güçlendirdi. Charleroi'de, Timur'un nasıl bir aksiyon alacağı önümlüzdeki günlerde belli olacak. Galatasaray yöneticisi, önümüzdeki günlerde Charleroi'ya gidecek.

STADA VE GALATASARAY BASKETBOL TAKIMINA SPONSOR OLDU

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mauro Icardi, Dreyer Mertens, Juan Mata transferlerinde başrol oynayan Erden Timur, aynı zamanda Galatasaray erkek basketbol takımının ve stadyumun isim sponsoru. (ajansspor)