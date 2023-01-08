Derbiye doğru...

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbi planları içerisinde bek oyuncularına özel görev verdi. Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'ndan 90 dakika hücuma destek isteyen Portekizli hoca, süratli Galatasaray kanat oyuncularına karşılık savunmada da ofsayt çizgisini bozmamaları için uyarılarda bulundu. Ayrıca sarı lacivertli takımın, Galatasaray'ı devirme planları arasında seri paslaşma ilk sıralarda yer alıyor. İrfan, Crespo, King ve Batshuayi ile hücum gücünü oluşturacak olan Jesus, hızlı tek paslarla gol arayacak.JESUS, Galatasaray'a karşı yüksek topları Willian Arao ve Gustavo Henrique'nin karşılamasını istedi. Duran toplardaki ve kenar ortalarındaki tehlikelere karşı önlem almak isteyen Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray'ın güçlü yönlerini oyuncularına bir bir izletti.DERBI öncesinde sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran flaş bir olay yaşandı. Galatasaraylılığı ile bilinen ve Florya'daki son antrenmanı takip eden oyuncu İbrahim Büyükak, f. Fotoğrafta yelekli ve yeleksiz olan futbolcular yer alırken sosyal medyada 'yelekliler derbide ilk 11'de yer alabilir, 11'i nasıl ifşa edersin' diyerek oyuncuya tepki gösterdi. İbrahim Büyükak, tepkiler sonrasında paylaşımını kaldırdı.GALATASARAY, geçtiğimiz günlerde dizinden ameliyat geçiren eski teknik direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" İfadeleri kullanıldı.Fenerbahçe maçına özel kamp yapmayacak olan Galatasaray, sabah tesislerde kahvaltıda buluşacak.Deplasman yasağı nedeniyle tribünde yerini alamayacak sarı-kırmızılı taraftarlar, Florya'dan stada gidiş öncesinde toplanıp oyunculara destek verecek. Bu arada Fenerbahçe cephesinden loca talep etmeyenBaşkan Dursun Özbek, Aslantepe'den Kadıköy'e gidecek.F.BAHÇE'DE 2, G.Saray'da ise 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Sarılacivertlilerde Ferdi ve Crespo, bu akşam kart görmeleri durumunda 19. haftada deplasmanda oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Cimbom'da ise Barış Alper, Kerem, Abdülkerim ve Mertens sarı kart yerse Hatayspor'a karşı forma giyemeyecekler.