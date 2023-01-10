Son dakika transfer haberleri: Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Doğukan Sinik kendi öz çocuğumuz

Başkan Aziz Çetin, Antalya'da düzenlenen Winter League Convention'da önemli açıklamalarda bulundu. Winter League'in önemli bir organizasyon olduğunu kaydeden Başkan Aziz Çetin, "Buradaki en büyük amacımız futbol camiasının kalbinin Antalya'da atması. Bu işin mihmandarlığını Antalyaspor'un yapmasını istiyoruz. Biz Antalyaspor olarak sadece futbol takımı değiliz. Antalya'nın en büyük değerlerinden biriyiz. Antalya şehrine değer katacak her projenin arkasında olmak amacındayız. Bu da Antalya şehrine büyük değer katacak projelerden biri. İnşallah çok daha büyüklerini de yaparız" dedi.

"DÖNEMSEL DÜŞÜŞLER OLABİLİR"

Antalyaspor'un ligdeki konumu ve gidişiyle ilgili gelen soruya Başkan Çetin, "Ben çok kötü bir gidişat olduğuna inanmıyorum. Dönemsel düşüşler olabilir ama aynı şekilde çıkış da olur" karşılığını verdi.

"HAKEM KARARLARI BAZI TAKIMLARIN LEHİNE ÇOK DAHA KOLAY ÇALINIYOR"

İç sahada oynanan Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarıyla ilgili gelen soruya Başkan Çetin, "Biz unuttuk o maçı, yapacak bir şey yok. Bazı maçlarda hakem kararları bazı takımların lehine çok daha kolay çalınıp diğer takımların lehine biraz zor olabiliyor. Bitti gitti artık o maç. Önümüze bakacağız" dedi.

"BİR VEYA BİRKAÇ TRANSFER OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Transfer döneminin yaklaştığını belirten Antalyaspor Başkanı Çetin, "Hocamızdan bize henüz ayrıntılı bir rapor gelmedi ama kendisiyle her zaman bu konularda görüşüyoruz. Bir veya birkaç transfer olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

"DOĞUKAN SİNİK İLE GÖRÜŞÜLÜYOR"

Sezon başında yaklaşık 4 milyon Euro'ya Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Championship takımlarından Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik'in takıma kiralık katılacağı ile ilgili soruya Başkan Çetin, "Bizim kendi futbolcumuzdur, kendi öz çocuğumuzdur. Olabilir, kendisiyle görüşüyoruz. Henüz netleşmiş bir şey yok. Görüşülüyor" karşılığını verdi. Doğukan Sinik'in bu hafta Antalya'ya geleceği ve görüşmelerin imza aşamasında olacağı öğrenildi.

Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Giresunspor maçını kazanmak istediklerini belirten Aziz Çetin, "İnşallah o maçta galip geliriz. Üzerimizde şanssızlık da var. Üst üste aynı bölgeden sakatlıklar yaşıyoruz, özellikle kanat bölgesinden. İnşallah bu maçı kazanırız" dedi