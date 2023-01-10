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Giriş Tarihi: 10.1.2023 11:29 Son Güncelleme: 10.1.2023 11:30

Weghorst giderken, Aboubakar'ın alternatifi hazır! Beşiktaş'a Milanlı forvet Divock Origi'yi gündemine aldı!

Weghorst giderken, Aboubakar’ın alternatifi hazır! Beşiktaş’a Milanlı forvet Divock Origi’yi gündemine aldı!

Wout Weghorst'un aniden gelişen transfer süreci, Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar'a yönelmesine sebep olmuştu. Lakin Siyah Beyazlılar'a Vincent Aboubakar transferinde güçlü rakipler çıkınca, Milan'ın forveti Divock Origi gündeme alındı. Wout Weghorst'un yerine daha etkili olacak bir isim isteyen Beşiktaş, güçlü fiziği ile dikkat çeken Belçikalı Divock Origi'ye yöneldi.

Wout Weghorst'a Premier Lig devi Manchester United talip olmuş ve transfer süreci başlamıştı. Forvet eksikliğini Vincent Aboubakar ile çözmek isteyen Beşiktaş, Aboubakar'a Sevilla gibi kulüplerin de talip olması ile birlikte alternatif arayışına girdi. Divock Origi isminde karar kılan Siyah Beyazlılar, kiralama seçeneğini düşünüyorlar.

WOUT WEGHORST, VINCENT ABOUBAKAR VE DIVOCK ORIGI ÜÇGENİ
Süper Lig'de şampiyonluk iddiasına devam etmek isteyen Beşiktaş, Wout Weghorst gibi güçlü ve aynı zamanda ondan daha hızlı olan Divock Origi'yi hedefine aldı. Daha önce Liverpool ve Lille gibi kulüplerde oynayan Belçikalı forvet, şu anda İtalyan devi Milan'da forma giyiyor. Vincent Aboubakar transferinin alternatifini düşünen yönetim, lige damga vuracak Origi transferi için ilk temaslara başladı.

DIVOCK ORIGI'NİN İSTATİSTİKLERİ
27 yaşındaki Belçikalı, ilk kez adı duyulduğunda yeteneği ile tüm dünyayı heyecanlandırmıştı. Daha sonra ise belirli bir seviyede oyununu ispat eden hücumcu, kariyerinde Lille, Wolfsburg, Liverpool ve Milan gibi kulüplerde forma giydi. Tüm kulüp kariyerinde 175 maça çıkan forvet, 66 gol ve 28 asistlik katkı sağladı. (Akşam)

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Weghorst giderken, Aboubakar'ın alternatifi hazır! Beşiktaş'a Milanlı forvet Divock Origi'yi gündemine aldı!
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