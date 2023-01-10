Weghorst giderken, Aboubakar’ın alternatifi hazır! Beşiktaş’a Milanlı forvet Divock Origi’yi gündemine aldı!

Wout Weghorst'a Premier Lig devi Manchester United talip olmuş ve transfer süreci başlamıştı. Forvet eksikliğini Vincent Aboubakar ile çözmek isteyen Beşiktaş, Aboubakar'a Sevilla gibi kulüplerin de talip olması ile birlikte alternatif arayışına girdi. Divock Origi isminde karar kılan Siyah Beyazlılar, kiralama seçeneğini düşünüyorlar.

WOUT WEGHORST, VINCENT ABOUBAKAR VE DIVOCK ORIGI ÜÇGENİ

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasına devam etmek isteyen Beşiktaş, Wout Weghorst gibi güçlü ve aynı zamanda ondan daha hızlı olan Divock Origi'yi hedefine aldı. Daha önce Liverpool ve Lille gibi kulüplerde oynayan Belçikalı forvet, şu anda İtalyan devi Milan'da forma giyiyor. Vincent Aboubakar transferinin alternatifini düşünen yönetim, lige damga vuracak Origi transferi için ilk temaslara başladı.

DIVOCK ORIGI'NİN İSTATİSTİKLERİ

27 yaşındaki Belçikalı, ilk kez adı duyulduğunda yeteneği ile tüm dünyayı heyecanlandırmıştı. Daha sonra ise belirli bir seviyede oyununu ispat eden hücumcu, kariyerinde Lille, Wolfsburg, Liverpool ve Milan gibi kulüplerde forma giydi. Tüm kulüp kariyerinde 175 maça çıkan forvet, 66 gol ve 28 asistlik katkı sağladı. (Akşam)