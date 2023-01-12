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Giriş Tarihi: 12.1.2023 16:47 Son Güncelleme: 12.1.2023 17:05

Fatih Terim’den NFT davası! Fotoğraflarını satmaya kalktılar

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Fatih Terim’den NFT davası! Fotoğraflarını satmaya kalktılar

Teknik direktör Fatih Terim dijital ortamda NFT formatında fotoğraflarının satışa sunulduğunu fark etti. Terim, kripto parayla fotoğraflarını satışa sunan internet sitesine dava açarak ihtiyati tedbir koyulmasını talep etti. Mahkeme satışa sunulan NFT’lere erişim engeli getirdi.

Teknik direktör Fatih Terim, son döneme damgasını vuran Non Fungible Token (NFT) ''Değiştirilemez Dijital Varlık'' olarak ifade edilen sanat eserlerin dijital ortamda OpenSea adlı sitede satıldığı sitede fotoğraflarının satışa sunulduğunu fark etti.

DİJİTAL PLATFORMDA TERİM'İN FOTOĞRAFLARINI SATMAYA KALKTILAR
Kendisinden izin almaksızın fotoğraflarının ticaret amaçlı satışa sunulduğunu ileri süren Fatih Terim avukatı Dr. Candaş Gürol aracılığıyla Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, Turkpix Archive isimli kullanıcıyı Fatih Terim'e ait biri portre olmak üzere iki fotoğraf satışa sunduğu iddia edildi.

KRİPTO PARA İLE SATMAK İSTEDİLER
Fatih Terim'e ait portre ve fotoğrafını kripto para ile satışa sunulduğu anlatılan ve ihtiyati tedbir talebinde bulunan avukat Dr. Candaş Gürol, ''hak sahibi olmayan davalı eserleri kullanarak ve satışa arz ederek kişisel hakları ihlâl ettiği ortadadır. Haksız rekabet yasağı ilkesine aykırı davrandığı ve haksız şekilde ticari kazanç elde etmeyi amaçladığı, son derece kötü niyetli olduğu açıkça anlaşılmaktadır'' dedi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
Dilekçede Fatih Terim'in OpenSea adlı platformda yer alan NFT formatında satışa sunulan portre ve görsellerin satışının engellenmesi talep edildi. Aynı zamanda Terim'in görsel, ad ve soyadının kullanıldığı her türlü NFT'nin yayından kaldırılması ve erişimin engelli getirilmesini talep edildi. Talebi değerlendiren mahkeme, NFT formatında satışa sunulan "Fatih Terim" portresinin satışının engellenmesine, her türlü NFT'nin yayından kaldırılmasına ve erişimin engellenmesine karar verdi.

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Fatih Terim’den NFT davası! Fotoğraflarını satmaya kalktılar
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