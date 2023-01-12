Fatih Terim’den NFT davası! Fotoğraflarını satmaya kalktılar

KRİPTO PARA İLE SATMAK İSTEDİLER

Fatih Terim'e ait portre ve fotoğrafını kripto para ile satışa sunulduğu anlatılan ve ihtiyati tedbir talebinde bulunan avukat Dr. Candaş Gürol, ''hak sahibi olmayan davalı eserleri kullanarak ve satışa arz ederek kişisel hakları ihlâl ettiği ortadadır. Haksız rekabet yasağı ilkesine aykırı davrandığı ve haksız şekilde ticari kazanç elde etmeyi amaçladığı, son derece kötü niyetli olduğu açıkça anlaşılmaktadır'' dedi.