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Giriş Tarihi: 14.1.2023 23:56

Milan, Lecce deplasmanında berabere kaldı

AA
Milan, Lecce deplasmanında berabere kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Milan, deplasmanda Lecce ile 2-2 berabere kaldı.

Lecce'deki Via Del Mare Stadı'da oynanan müsabakada, şampiyonluk kovalayan Milan ile orta sıralardaki Lecce kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, Milanlı Theo Hernandez'in 3. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Federico Baschirotto ile farkı 2'ye çıkaran Lecce, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

Milan, ikinci yarıda Rafael Leao'nun 58. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi. Konuk tamı, 70. dakikada Davide Calabria ile eşitlik (2-2) golünü buldu.

Karşılaşma bu skorla sona erdi ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla puanını 38'e yükselten Milan, 47 puanlı lider Napoli'nin 9 puan gerisinde kaldı. Lecce ise 20 puanla 12. basamakta yer aldı.

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Milan, Lecce deplasmanında berabere kaldı
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