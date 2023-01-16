Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, önceliği savunma ve forvet bölgesine vermişti.

Hücum bölgesi için eski yıldızı Vincent Aboubakar ile anlaşma noktasına gelen ve stoper için de Vitor Tormena ve Ricardo Rodriguez ile görüşen siyah-beyazlılardan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Orta sahada Dele Alli'den istediği performansı alamayan Beşiktaş, Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic'i gündemine aldı.

25 yaşındaki orta saha için Konyaspor ile görüşmelerini başlatan siyah-beyazlılar, bonservis için 2.5 milyon Euro teklif etti.

Hadziahmetovic'i İngiltere Championship ekiplerinden Burnley de isterken, İngiliz temsilcisinin teklifi ile Beşiktaş'ın yaptığı teklifin aynı olduğu belirtildi.