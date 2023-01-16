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Giriş Tarihi: 16.1.2023 14:18

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Süper Lig'in yıldızına flaş teklif!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Süper Lig’in yıldızına flaş teklif!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde önceliğini stoper ve forvet bölgelerine veren Beşiktaş çalışmalarını sürdürürken, sürpriz bir hamle yapıldı. Süper Lig'in yıldızıyla görüşmelere başlayan siyah-beyazlıların yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, önceliği savunma ve forvet bölgesine vermişti.

Hücum bölgesi için eski yıldızı Vincent Aboubakar ile anlaşma noktasına gelen ve stoper için de Vitor Tormena ve Ricardo Rodriguez ile görüşen siyah-beyazlılardan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Orta sahada Dele Alli'den istediği performansı alamayan Beşiktaş, Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic'i gündemine aldı.

25 yaşındaki orta saha için Konyaspor ile görüşmelerini başlatan siyah-beyazlılar, bonservis için 2.5 milyon Euro teklif etti.

Hadziahmetovic'i İngiltere Championship ekiplerinden Burnley de isterken, İngiliz temsilcisinin teklifi ile Beşiktaş'ın yaptığı teklifin aynı olduğu belirtildi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Süper Lig'in yıldızına flaş teklif!
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