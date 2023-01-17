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Giriş Tarihi: 17.1.2023 09:45 Son Güncelleme: 17.1.2023 10:00

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar için geri sayım! Beşiktaş'ın dört gözle beklediği oyuncu ile...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar için geri sayım! Beşiktaş’ın dört gözle beklediği oyuncu ile...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, takıma katılması için geri sayım başladı.

Beşiktaş taraftarının dört gözle beklediği Vincent Aboubakar'ın transferi, oyuncunun Al Nassr ile ortak nokta bulamaması nedeniyle ağır ilerliyor. Suudi Arabistan kulübü sözleşmeyi feshetmek isterken Kamerunlu golcü ise 3 milyon Euro'luk sezonun geri kalanındaki ücretini talep ediyor. 30 yaşındaki oyuncunun Türkiye Kupası'ndaki A.Gücü maçına kadar Beşiktaş'a imza atamayacağı, ancak hafta sonundaki Kayserispor mücadelesinde kadroda olabileceği öğrenildi

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Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza dizindeki ağrılarla birlikte çıktığı Konyaspor maçında, son dakikada attığı golle takımını zafere ulaştırmıştı. Dizindeki ağrılar yüzünden Josef, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında görev almayacak. 33 yaşındaki oyuncu, sakatlığını tamamen atlatana kadar da 1 maç oynatılıp, 1 maç dinlendirilecek.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar için geri sayım! Beşiktaş'ın dört gözle beklediği oyuncu ile...
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