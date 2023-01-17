Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatsaray, David Fofana’yı gözüne kestirdi! Seferovic ile yollar ayrıldıktan sonra...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gündem transfer... Sarı-Kırmızılılar, forvet hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. G.Saray, bir türlü bekleneni veremeyen İsviçreli golcüsü Haris Seferovic ile yollarını ayırdıktan sonra kadrosuna genç bir golcü eklemek istiyor.

12 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Aslan'ın önceliği Chelsea forması giyen 20 yaşındaki Fildişili golcü David Fofana... İngiliz kulübünde yeteri kadar süre alamayan genç golcüyü kiralamak isteyen Cimbom, Chelsea ile temaslara başladı. Molde'den 12 milyon Euro'ya İngiliz devine transfer olan Fofana'nın başka bir takıma kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray, Chelsea'den gelecek cevaba göre B planını da devreye sokacak. Cimbom'un hedefindeki diğer genç santraforlar ise Dnipro forması giyen Artem Dovbyk, Wolfsburglu Jonas Wind ve Marsilyalı Bamba Dieng...

65 MAÇTA 24 GOL ATTI

G.Saray'ın transfer listesinde yer alan David Fofana, Molde formasıyla 65 maçta 24 gol atarken 10 asiste imza attı. Sonrasında ise Chelsea'nin yolunu tuttu.. (Takvim)