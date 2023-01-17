Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatsaray, David Fofana'yı gözüne kestirdi! Seferovic ile yollar ayrıldıktan sonra...
Giriş Tarihi: 17.1.2023 12:18

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatsaray, David Fofana'yı gözüne kestirdi! Seferovic ile yollar ayrıldıktan sonra...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatsaray, David Fofana’yı gözüne kestirdi! Seferovic ile yollar ayrıldıktan sonra...

Galatasaray, Chelsea’nin forveti David Fofana’yı 1.5 yıllığınak kiralamayı hedefliyor. Transferde diğer adaylar ise Jonas Wind, Bamba Dieng ve Aterm Dovbyk.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gündem transfer... Sarı-Kırmızılılar, forvet hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. G.Saray, bir türlü bekleneni veremeyen İsviçreli golcüsü Haris Seferovic ile yollarını ayırdıktan sonra kadrosuna genç bir golcü eklemek istiyor.

12 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Aslan'ın önceliği Chelsea forması giyen 20 yaşındaki Fildişili golcü David Fofana... İngiliz kulübünde yeteri kadar süre alamayan genç golcüyü kiralamak isteyen Cimbom, Chelsea ile temaslara başladı. Molde'den 12 milyon Euro'ya İngiliz devine transfer olan Fofana'nın başka bir takıma kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray, Chelsea'den gelecek cevaba göre B planını da devreye sokacak. Cimbom'un hedefindeki diğer genç santraforlar ise Dnipro forması giyen Artem Dovbyk, Wolfsburglu Jonas Wind ve Marsilyalı Bamba Dieng...

65 MAÇTA 24 GOL ATTI
G.Saray'ın transfer listesinde yer alan David Fofana, Molde formasıyla 65 maçta 24 gol atarken 10 asiste imza attı. Sonrasında ise Chelsea'nin yolunu tuttu.. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Bu işi mayıs ayı içinde bitirelim
İhraç edilen FETÖ’cü suçüstü yakalandı
SABAH.COM.TR - ÖZEL | Skandal SİHA sözleri sonrası Ali Babacan'a ateş püskürdüler: Düşmana askerlik yapıyorlar!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Geleceğin gözde meslekleri ve biz
Şerde yarışmak
Ruh gibidir geri dönmez
‘Altılı masanın kuyrukçusu değiliz’
SON DAKİKA | Bakan Akar'dan İHA-SİHA tepkisi: Yerli ve milli emek ve başarıya saygısızlıktır
Siyasette “X faktörü”: Erdoğan
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatsaray, David Fofana'yı gözüne kestirdi! Seferovic ile yollar ayrıldıktan sonra...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA