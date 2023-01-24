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Giriş Tarihi: 24.1.2023 09:07

Beşiktaş'a Kaan Ayhan'dan olumlu yanıt! Oyuncunun kulübü ile...

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’a Kaan Ayhan’dan olumlu yanıt! Oyuncunun kulübü ile...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Kaan Ayhan transferi için harekete geçti. 28 yaşındaki milli stoper, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Siyah Beyazlılar, oyuncunun kulübüyle pazarlıklara başladı.

Savunmayı güçlendirmek için sağ stoper transferi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan için nabız yokladı. Her transfer döneminde gündeme gelen deneyimli oyuncuyla görüşen Beşiktaşlı idareciler, olumlu geri dönüş aldı.

Bunun üzerine Kartal, Kaan'ın kulübü Sassuolo ile bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın, teklifini iletip pazarlıklara başladığı bildirildi.

28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde önemli bir yere sahip olan Şenol Güneş ile çalışmaya sıcak baktığı için Beşiktaş'a gelmeye gönüllü.

Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek olan Kaan, bu sezon Sassuolo'da 11 resmi maça çıkarken 1 gol kaydetme başarısı gösterdi.

KİMDİR?
Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan gurbetçi futbolcu Kaan Ayhan, Almanya'da Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf formaları da giydi. 2020-21 sezonunda Düsseldorf'tan Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 1.85 boyundaki futbolcu, Almanya'nın alt yaş milli takımlarında da ter döktü. Kaan şu an ise A Milli Takımımız'ın vazgeçilmez isimleri arasında. Piyasa değeri de 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Beşiktaş'a Kaan Ayhan'dan olumlu yanıt! Oyuncunun kulübü ile...
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