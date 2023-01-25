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Giriş Tarihi: 25.1.2023 09:06

Bundesliga'da lider Bayern Münih sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldı

AA
Bundesliga’da lider Bayern Münih sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih sahasında Köln ile 1-1 berabe kaldı.

Lider Bayern Münih Bundesliga'nın 17. haftasında Allianz Arena'da Köln'ü konuk etti. Köln karşılaşmanın başında 4. dakikada Ellyes Skhiri'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda bulduğu çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamayan Bayern Münih 90. dakikada Joshua Kimmich'in kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Maçın uzatma dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Ligdeki son iki maçtan 2 puan alan Bayern Münih 36 puanla liderliğini sürdürdü.

Köln ise 21 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

-Leipzig deplasmanda Schalke 04'ü farklı yendi

Leipzig, deplasmanda Schalke 04'ü 6-1 mağlup etti.

Veltins Arena'da oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Leipzig'in golleri 7. ve 44.. dakikada Andre Siva, 15. dakikada Benjamin Henrichs, 45+2. dakikada Timo Werner, 83. dakikada Dani Olmo ve 89. dakikada Yussuf Poulsen'den geldi.

Schalke 04'ün tek golü 56. dakikada Soichiro Kozuki attı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 32'ye çıkardı ve averajla ikinci sıraya yükseldi.

Schalke 04 ise 9. puanla 18. sırada yer alıyor.

Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmada Wolfsburg deplasmanda Hertha Berlin'i 5-0 yenerken Hoffenheim-Stuttgart karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı.

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Bundesliga'da lider Bayern Münih sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldı
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