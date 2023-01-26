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Giriş Tarihi: 26.1.2023 10:47

Boluspor, Kerem Paykoç'u renklerine bağladı

İHA
Boluspor, Kerem Paykoç’u renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Menemen FK’da forma giyen 19 yaşındaki stoper Kerem Paykoç’u kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, genç savunmacı Kerem Paykoç'u renklerine bağladı. Ara transfer döneminin son günlerinde kırmızı-beyazlı ekip, Menemen FK forması giyen 19 yaşındaki Kerem ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Menemen FK forması giyen Kerem Paykoç ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kerem Paykoç, 20 Ağustos 2003 yılında Manisa'da doğdu. Futbola, Manisaspor altyapısında başlayan Paykoç, 2020-2021 sezonunda Menemen FK altyapısına transfer oldu. 2021-2022 sezonunda Menemen FK kulübüyle profesyonelliğe adım atan Paykoç, Spor Toto 1. Lig'de 15 maçta görev yaptı" ifadeleri kullanıldı.

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Boluspor, Kerem Paykoç'u renklerine bağladı
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