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Giriş Tarihi: 27.1.2023 10:57

Galatasaray'da transfer gelişmesi! Sarı kırmızı ekip Mateta transferinde sona yaklaştı...

Galatasaray’da transfer gelişmesi! Sarı kırmızı ekip Mateta transferinde sona yaklaştı...

Chelsea'den Fofana için beklenen olumlu yanıt bir türlü gelmeyince Mateta transferine ağırlık veren Galatasaray, çok kısa sürede büyük mesafe kat etti. Fransız santrforla el sıkışan Sarı-Kırmızılar, şu sıralarda Crystal Palace ile pazarlık halinde.

Galatasaray golcü transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Bir süredir Chelsea'den Fofana'yı kiralamaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübünden beklenen cevabın bir türlü gelmemesi üzerine, Mateta ismi üzerinde yoğunlaştı.

Spor x'in haberine göre; Galatasaraylı yetkililerin, Fransız santrforla kısa sürede mutabakat sağladığı ve bu transferin artık çok ciddi bir zemine oturduğu öğrenildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Sarı-Kırmızılılar'ın planı, Jean- Philippe Mateta'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak. 25 yaşındaki golcü için Crystal Palace ile görüşmeler devam ediyor. Pazarlık sürecinin beklenenden olumlu geçtiği ve ocak ayı bitmeden bir sonuca varılabileceği belirtiliyor.

ADA'DA ARADIĞINI BULAMADI
İngiliz kulübünün tam 2 yıl önce 3.5 milyon Euro'ya kiralayıp, geçen yıl bugünlerde 11 milyon Euro'ya bonservisini aldığı 1.92 boyundaki santrfor, sezona iyi başlayamadı. Süre bulmakta zorlanan Mateta, asıl patlamayı Le Havre formasıyla yapmış, Fransa'da 38 maçta 20 gol atmayı başarmıştı. Mainz formasıyla da Almanya'da 27 gol atan Fransız futbolcu, İngiltere'de aradığını bulamazken, Galatasaray'da yepyeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'da transfer gelişmesi! Sarı kırmızı ekip Mateta transferinde sona yaklaştı...
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