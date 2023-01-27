İtalya Serie A ekibi Valentin Rosier’e talip oldu! 3.5 milyon Euro...

Beşiktaş'ta Fransız yıldız Valentin Rosier'in geleceğiyle ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı.

İtalya Serie A ekibi Monza, daha önce siyah beyazlı ekibe Rosier için yaptığı 2.5 milyon euroluk teklifi arttırmaya karar verdi. Monza, Rosier için yaptığı teklifi 3.5 milyon euroya çıkardı.

Daha önce yapılan 2.5 milyon euroluk teklifi reddeden Siyah-beyazlı ekip, Rosier için gelen yeni teklife henüz yanıt vermedi

Valentin Rosier bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.

