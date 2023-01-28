Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, İlhan Palut’la yolların ayrılma nedenini açıkladı...

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, KON TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken İlhan Palut'la yolların ayrılması ve transferin gözde isimlerinden Hadziahmetovic'le ilgili önemli ifadeler kullandı.

İşte Başkan Özgökçen'in açıklamaları:

"DIŞARIDAN TALİMAT ALIRSANIZ KABUL ETMEYİZ"

"Yönetimi dinlemeyip dışarıdan başkalarından talimat alır, bilgi verirseniz bunu kabul etmeyiz. Konyaspor'un meseleleri yönetimle konuşulur, başka mecralarda değil."

"Mesele başarısızlık değil. Mesele, ilkelerin örtüşmemesi. Konyaspor olarak ilkelerimizden taviz veremeyiz. Kişisel hedefler ön planda olamaz. Gençlerimizi kaybediyoruz, oyuncularımızı kaybediyoruz. Bunun önüne geçmemiz gerekiyordu."

"Teknik direktör değişikliğini transfer dönemini düşünerek yaptık. Konyaspor'un kaybedecek zamanı yoktu."

"BAŞARI SADECE ŞAMPİYONLUKTUR"

"Konyaspor büyük bir kulüp, Konya büyük bir şehir. Hep birlikte hareket edeceğiz. Konyaspor için başarı sadece şampiyonluktur."

"Süper Lig'de 2000 ve sonrası doğumlu oyunculara en az süre veren kulübüz. Sezonun geri kalan 20 haftasında gençlerimiz sadece 2 dakika oynadı. Defalarca söylememize rağmen bu değişmedi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil…"

"Başarı sadece 11 futbolcunun yönetilmesiyle gelmiyor. Hiçbir futbolcumuzu kaybedemeyiz. Forma adaleti sağlanmalı ve tüm kadromuz doğru yönetilmelidir."

"AMIR HADZIAHMETOVIC'İ GÖNDERELİM DİYE BİR DERDİMİZ YOK"

"Amir Hadziahmetovic'e kulübümüz büyük emek verdi. Çok eleştirildiği dönemler de oldu fakat kendini geliştirdi. Amir, takımımızın en önemli oyuncusudur. Teklifler var ama belirlediğimiz bir bedeli de var. Amir için teklifler istediğimiz tutara gelmezse hiçbir yere göndermeyiz. Amir'i gönderelim diye bir derdimiz yok."

"Kalecimiz Ibrahim Sehic ve futbolcumuz Zymer Bytyqi ile sözleşmelerini uzatmak için prensipte anlaştık. Aileleri ve menajerlerini bekliyoruz. Sözleşme uzatma konusunda bir problem yaşamayız."

"Teknik Direktörümüz Stanojevic ile ilk olarak genç oyuncuları konuştum. Gençleri oynatan, kazanan, değer katan teknik direktör… 6, 8 ve 10 numaralara takviyemiz olacak. Kaleci transferi olmayacak. Deniz ve Mehmet var, onlardan çok şey bekliyoruz."