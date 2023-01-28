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Giriş Tarihi: 28.1.2023 16:48

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Malatya’da oynadıkları Adana Demirspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek karşılaşmanın ikinci yarısı oynanan oyundan memnun olduğunu ifade etti.

Süper Toto Süper Lig'de oynanan Sivasspor - Adana Demirspor karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kendilerine bu hafta statlarını açan Malatyaspor camiasına teşekkür ederek stadın oyun için mükemmel olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri gibi oynayamadıklarını ancak rakibe de pozisyon vermediklerini belirten Çalımbay, "İlk yarı sadece bir tane karambol pozisyon oldu onda da golü yedik. Ama ikinci yarı çok farklı çıktık, çok çok iyi oynadık, pozisyonlarda yakaladık ama atamadık. Bir tane gol atabildik, yediğimiz gol çok kötü. Yani bizim yemememiz gereken bir goldü ölü toptan kornerden bir gol yedik. Bundan önceki Kayserispor maçında da aynısını yemiştik. Arkadaşlarımıza özellikle söylemiştik kornerlere dikkat edelim diye ama maalesef aynı şekilde gol yedik. Bunun için üzgünüz" şeklinde konuştu.

Takımda eksiğin çok olduğunu bununda kendilerini etkilediğini ifade eden Çalımbay, "Gerçekten 7-8 tane eksik vardı, bunların hepsi birleştiği zaman istediğiniz şeyler maalesef olmuyor, ama her şeye rağmen maçın ikinci yarısı bize umut veren bir oyun oldu" şeklinde konuştu.

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Kaybettiğimiz için üzgünüz
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