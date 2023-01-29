Sil baştan!

18 Nisan 2022'de MHK Başkanlığı koltuğuna oturan Sabri Çelik ve yönetimi art arda gelen tepkilerin ardından dün görevinden istifa etti. TFF Yönetim Kurulu, Sabri Çelik'in istifasını hemen kabul etti. Türkiye'nin ilk kadın hakemi Lale Orta yeni görev için en güçlü aday. Listede Kuddusi Müftüoğlu'nun da adı geçerken, MHK'nin yeni başkanı bugün açıklanacak
Türk futbolunda dün bir kez daha Merkez Hakem Kurulu'nun şok istifası gündemi meşgul etti… Ferhat Gündoğdu yönetimininayrılığı sonrası18 Nisan 2022'de görevegelen SabriÇelik ve ekibi üst üste gelen eleştirilerin ardından dün istifasını TFF'ye sundu ve 9 aylık Çelik dönemi sona erdi. Sabri Çelik yönetimini istifaya götüren süreçte, TFF'nin bir ilke imzaatarak VAR kayıtlarınıkamuoyu ile paylaşması,TFF'nin hakem eğitimişlerini MHK'dan alarakkendisine bağlamasıve tartışılan atamaların büyük rol oynadığı kulislerde konuşuluyor.
MEHMET BÜYÜKEKŞİ VE ÇELİK LEVENT'TE BULUŞTU
TFF'den yapılan açıklamada, Sabri Çelik'in,TFF Başkanı MehmetBüyükekşi ile federasyonunLevent'tekibinasında bir arayageldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Görüşmede Sabri Çelik, MHK üyeleri ile birlikte istifasını TFF Başkanı'na sunmuş, TFF Başkanı tarafından Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifası kabul edilmiştir. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Sayın SabriÇelik ve Merkez HakemKurulu üyelerininher biri Türk hakemliğiningelişmesi için katkılarvermiştir. Kendilerinebu gayretlerinden ötürüteşekkür eder, başarılardileriz."
BAŞKANLIĞA 'ORTA' FORMÜLÜ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bugün yeni MHK başkanını açıklaması bekleniyor. Bu görev için en güçlü aday Türkiye'nin ilk kadın hakemi Lale Orta... Kuddusi Müftüoğlu ve Cüneyt Çakır'ın da ismi geçiyor. Ancak hakemliği2022'nin sonunda noktalayan Çakır'ın adayolabilmesi için talimatın değişmesi lazım. Talimatagöre hakemliği bırakan birinin MHK başkanıolması için aradan bir yıl geçmesi gerekiyor. Yeni başkan ilk etapta 4 ay koltukta oturacak.
SON 10 YILDA 8. DEĞİŞİM
Merkez Hakem Kurulu, son 10 yılda 8 kez başkan değiştirdi. Bu süreçte 6 farklı isim koltukta oturdu.
Yusuf Namoğlu (2014, 2016)
Kuddusi Müftüoğlu (2015)
Sabri Çelik (2019, 2023)
Zekeriya Alp (2019)
Serdar Tatlı (2020)
Ferhat Gündoğdu (2021)
- BİR GÖRÜŞ - LEVENT TÜZEMEN Lale Orta hizaya getirir
Oyun oynanırken kural değişmez derler ama MHK'nin istifası futbola bomba gibi düştü. İstifaya giden yolda hakem hataları başrol olurken, MHK Başkanı Sabri Çelikile yardımcısı Murat Ilgaz arasındakisert tartışmalar Riva'nın duvarlarını çınlatıncaTFF Başkanı Mehmet Büyükekşiolaya mecbur el koydu. Şimdi MHK Başkanı kim olacak? TFF'nin adayının Lale Orta olduğu medyaya düştü. Orta, görevi kabul ederse dünyada başka örneği var mı bilmiyorum, Türkiye'nin ilk kadın MHK Başkanı olacak. Lale Orta daha önce MHK'lerdegörev aldı ve verilen görevleri başarıylayerine getirdi. TV'deki yorumlarıyla da beğeni topluyor. Gelirse 4 aylık bir sürede görev yapacak. Çünkü haziran'da TFF seçimleri yapılacak. Orta'nın kısa sürede şapkadan tavşan çıkarmasını beklemek yanlış olur. Sadeceadaletli hakem atamalarıylaön plana çıkar ve hatayapan hakemleri de affetmez. Orta'nın öncelikli görevi, TV'deki yorumlarında sık sık eleştirdiği VAR hakemlerini gözden geçirmek olmalıdır. Haziranda Mehmet Büyükekşi yeniden TFF Başkanlığı için aday olursa ve Lale Orta ile göreve devam ederse o zaman hakem dünyası hizaya gelebilir.