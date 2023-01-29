Sil baştan!

Türk futbolunda dün bir kez daha Merkez Hakem Kurulu'nun şok istifası gündemi meşgul etti…üst üste gelen eleştirilerin ardından dün istifasını TFF'ye sundu ve 9 aylık Çelik dönemi sona erdi. Sabri Çelik yönetimini istifaya götüren süreçte,büyük rol oynadığı kulislerde konuşuluyor.TFF'den yapılan açıklamada,belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Görüşmede Sabri Çelik, MHK üyeleri ile birlikte istifasını TFF Başkanı'na sunmuş, TFF Başkanı tarafından Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifası kabul edilmiştir. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bugün yeni MHK başkanını açıklaması bekleniyor. Bu görev için en güçlü aday Türkiye'nin ilk kadın hakemi Lale Orta... Kuddusi Müftüoğlu ve Cüneyt Çakır'ın da ismi geçiyor.Yeni başkan ilk etapta 4 ay koltukta oturacak.Merkez Hakem Kurulu, son 10 yılda 8 kez başkan değiştirdi. Bu süreçte 6 farklı isim koltukta oturdu.Yusuf Namoğlu (2014, 2016)Kuddusi Müftüoğlu (2015)Sabri Çelik (2019, 2023)Zekeriya Alp (2019)Serdar Tatlı (2020)Ferhat Gündoğdu (2021)Oyun oynanırken kural değişmez derler ama MHK'nin istifası futbola bomba gibi düştü. İstifaya giden yolda hakem hataları başrol olurken,Şimdi MHK Başkanı kim olacak? TFF'nin adayının Lale Orta olduğu medyaya düştü. Orta, görevi kabul ederse dünyada başka örneği var mı bilmiyorum, Türkiye'nin ilk kadın MHK Başkanı olacak.TV'deki yorumlarıyla da beğeni topluyor. Gelirse 4 aylık bir sürede görev yapacak. Çünkü haziran'da TFF seçimleri yapılacak. Orta'nın kısa sürede şapkadan tavşan çıkarmasını beklemek yanlış olur.Orta'nın öncelikli görevi, TV'deki yorumlarında sık sık eleştirdiği VAR hakemlerini gözden geçirmek olmalıdır. Haziranda Mehmet Büyükekşi yeniden TFF Başkanlığı için aday olursa ve Lale Orta ile göreve devam ederse o zaman hakem dünyası hizaya gelebilir.