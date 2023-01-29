Yeni MHK Başkanı Lale Orta mı olacak? Murat Özbostan’dan çarpıcı sözler...

Bu sezon da yine öne çıkan hakem hatalarından sonra istifa eden MHK Başkanı Sabri Çelik'ten sonra gözler yeni seçilecek olan MHK başkanına çevrildi. Yeni seçim öncesi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk kadın hakemimiz olan Lale Orta ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, hakem hataları ve MHK seçimi konusuyla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

MURAT ÖZBOSTAN: 10 MADDEDE MJK VE YENİ YOL HARİTASI

Hakemlerin çok tartışıldığı bir sezonu yaşarken yine bir MHK istifasının kimseyi şaşırttığını düşünmüyorum. Sürpriz olan şey, ligde maçların oynandığı bir hafta sonu bu istifanın gelmesi. Sabri Çelik ve ekibi, uzun süredir büyük tepki görüyordu. Madde madde gidelim ve konuyu daha iyi analiz edelim: