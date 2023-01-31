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Giriş Tarihi: 31.1.2023 16:28 Son Güncelleme: 31.1.2023 16:39

Hulk'un görüntüsü şoke etti! Maç sırasında 6 kilo verdi

Hulk’un görüntüsü şoke etti! Maç sırasında 6 kilo verdi

Atletico Mineiro'nun yıldızı Hulk'un sosyal medyadaki videosu gündeme oturdu. Videoda Brezilyalı oyuncunun Tombense maçında 6 kilo kaybettiği görülüyor.

Brezilya kulübü Atletico Mineiro, yıldız futbolcusu Hulk'un bir maç içerisindeki kilo kaybını konu alan bir video paylaştı. 2 gün önce Tombense'yi 2-1 yenen Atletico Mineiro'nun sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda maç öncesi ve maç sonrası tartıya çıkan Hulk'un kilosundaki değişim şoke etti.

Atletico Mineiro'nun yıldızı Hulk'un görüntüsü şoke etti! Tombense maç sırasında 6 kilo verdi

Videoda maç öncesi tartıya çıkan Hulk 96.6 kilogram gelirken maç sonrasında 91.9 kilogram çıkıyor. 90 dakika sahada kalan ve 89. dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Hulk'un maç sırasında 5.7 kilogram kaybettiği görülüyor.

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Hulk'un görüntüsü şoke etti! Maç sırasında 6 kilo verdi
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