Video Spor Atletico Mineiro'nun yıldızı Hulk'un görüntüsü şoke etti! Tombense maç sırasında 6 kilo verdi
Atletico Mineiro'nun yıldızı Hulk'un görüntüsü şoke etti! Tombense maç sırasında 6 kilo verdi

Atletico Mineiro'nun yıldızı Hulk'un görüntüsü şoke etti! Tombense maç sırasında 6 kilo verdi

31.01.2023 | 16:32

Atletico Mineiro'nun yıldızı Hulk'un sosyal medyadaki videosu gündeme oturdu. Videoda Brezilyalı oyuncunun Tombense maçında 6 kilo kaybettiği görülüyor.

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