Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Chelsea, Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti
Giriş Tarihi: 1.2.2023 10:23 Son Güncelleme: 1.2.2023 10:26

Chelsea, Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti

AA
Chelsea, Enzo Fernandez’i rekor bedelle transfer etti

Londra ekibi Chelsea, Premier Lig tarihinin en pahalı transferine imza attı. Dünya Kupası'nda Arjantin'in orta sahadaki en önemli ismi olarak öne çıkan ve şampiyonluk yaşayan 22 yaşındaki Enzo Fernandez'i 121 milyon Euro'ya transfer etti. Fernandez böylece 2021 yazında 117,5 milyon avro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Manchester City'ye transfer olan Jack Grealish'e ait Premier Lig rekorunu kırdı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Arjantinli futbolcu Enzo Fernandez'in transferi konusunda kulübü Benfica ile anlaştı. Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraflar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için el sıkıştı. Transferin 121 milyon avro karşılığında gerçekleştiği belirtildi.

GREALIS'İN REKORUNU KIRDI

Fernandez böylece 2021 yazında 117,5 milyon avro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Manchester City'ye transfer olan Jack Grealish'e ait Premier Lig rekorunu kırdı.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği River Plate'te başlayan ve 2022 yazında Benfica'ya giden Fernandez, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nda da oynuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
SON DAKİKA | Vergi borcu düzenlemesi TBMM'de! Yapılandırma teklifi komisyondan geçti: Bu borçlar silinecek
Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! "Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi..."
Cezaevlerinde kapsamlı değişiklik
Almanya'da çocuklara eşcinsellik dayatması!
Forbes F-16 anlaşmazlığında yeni ortaklığı işaret etti: Türkiye’nin tek tercihi ABD değil
Babacan'dan itiraf gibi çıkış: Avrupa bize aferin diyecek!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Nayman karşı karşıya!
Bırakın aferin demeyi adamı öperler bile Ali Bey
ARKADAŞINA GÖNDER
Chelsea, Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA