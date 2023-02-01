Chelsea, Enzo Fernandez’i rekor bedelle transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Arjantinli futbolcu Enzo Fernandez'in transferi konusunda kulübü Benfica ile anlaştı. Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraflar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için el sıkıştı. Transferin 121 milyon avro karşılığında gerçekleştiği belirtildi.