6 puan farkla şampiyonluk şarkıları söylenmez

SABAH Spor yazarları, haftaya damga vuran hakem hatalarını ve lig yarışını değerlendirdi
SORU: Ligde haftalar geçtikçe ortam kızışıyor.Fenerbahçe berabere kaldı, Galatasaraypuan farkını altıya çıkardı, Başakşehir kaybetti.Şu anki puan sıralamasına bakarsakGalatasaray'ın 6 puanlık farkı için nasıl biryorum yaparsınız?
LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray'ın yakaladığı 6 puanlık fark, büyük bir avantaj değil. Çünkü Galatasaray zirvedeki takımlarla henüz oynamadı. O maçları kazanırsa şampiyonluk şarkıları söyleyebilir. Bu köprünün altından çok sular geçer. Eğer Galatasaraykazanma alışkanlığını sürdürürsesorun yaşamaz amaşimdiden Galatasaray için'Şampi…' demek yanlış olur.
BÜLENT TİMURLENK: 15 maç ve ortada 45 puan varken 6 puan farkla lider olmak ve takipçisine göre 5 maçlık periyotta kağıt üzerinde daha kolay maçları olması Galatasaray'ın artısı ama ortalık yangın yeriyken kim sakin kalırsa o kazanır noktasına geldik. Fenerbahçe, Adana'daki futboluylayerinde yeller esenKonya'yı rahat geçer, ardındanBeşiktaş derbisi de dahil olmaküzere zor 3 maçı var. Beşiktaş eksiklerine rağmen Sivas'tan çıkarsa iki maçı evinde oynayacak ve ardından Başakşehir deplasmanına gidecek. Güneş'in takımı mart başındaki Fenerbahçe derbisine liderden tek haneli puan farkıyla giderse yarışın içinde kalır. Son şampiyon Trabzonsporiçin ise 'tamam mı devam mı' maçıyarın Galatasaray ile olacak.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray istenilen futbolu oynamasa da kaliteli isimleriyle büyük bir seri yakaladı. En ciddi rakibi F.Bahçe'nin de 6 puan önüne geçti. Tabii ki bu hafta Trabzonspor maçı çok kritik olacak. Eğer o maçı da kazanırsa o zaman çok daha ciddi bir yol almış olacak. Beşiktaş, Karagümrük karşısında 2 puan kaybetti, Başakşehir son derece kötü bir futbolla yenildi Kayseri'de. Fenerbahçebana göre verdiği bazı pozisyonlar dışındasezonun en iyi ofansif futbolunu oynadı ama iki puankaybetti, çok gol kaçırdı. Ben hep eleştirdiğim Jesus'u bu maçta eleştirmedim. Çünkü puan kaybında onun bir suçu yok.
GÜRCAN BİLGİÇ: 11 maçlık galibiyet serisinden bahsediyoruz. Bunun içinde Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe de var. Araya 'ofsaytımsı' piyangosu girse de önünü açtı, liderliğe de yerleşti. Sonrasında psikolojik mücadelede de ayakta kaldılar. Sosyal medya ve algıyı da iyi yönettiler. Ama gözden kaçan; galibiyetlerin 'ekstra performanslar' ile gelmesi. İcardi toparlıyor ön tarafı; atıyor-attırıyor. Yanına da her maçta yine ekstra yapan Muslera'yı ekleyelim. Bu iki oyuncudan birinin gözüne çöp kaçarsa ne yapacaklar? Galatasaray'ınkrizi de kapıda duruyor, zili çalmak üzere.
FATİH DOĞAN: "Galatasaray bu yarışın içinde olur" diye yorumlar yazıp, analizler yaptığımızda birçok meslektaşımızın ve taraftarın "boş ve şaşkın" bakışlarıyla karşılaştığımız dönemler oldu. Bu kürsüyü takip edenler sürecin bizi haklı çıkardığını iyi görürler. Galatasaray'ın yükselişi,Beşiktaş'ın toparlanışı beni şaşırtmadı. AmaFenerbahçe'nin süreci iyi yönetememesi çok şaşırttı. "Şampiyonluk şarkıları eşliğinde" tamamen Jesus'a bırakılmış bir takım, eleştiriden, analizden uzak bir camia, süreci iyi okuyamayan, rakiplerinin hamlelerini görmeyip, zamanında reaksiyon üretemeyen 'lider olmanın' etkisiyle hocalarını ve oyunlarını KAF DAĞI'nın zirvelerinde gören Ali Koç, 1 ayda hayatın acı gerçekleriyle tanıştı. Galatasaray'ın da oyuna sert girmesiyle birlikte 2022'de oluşturmaya çalıştıkları fotoğrafın dışına çıkmak zorunda kaldılar. TFF, hakemler verakiplere meydan okumaya başladılar ki buönümüzdeki 4 ayın Türk Futbolu için çoksancılı geçeceğinin göstergesi. Bu köprünün altından daha çok su akar. Akıllı olan, doğru strateji yürüten kazanır. Beşiktaş da bu tabloya dahil.
GALATASARAY KIZARKEN PALABIYIK'A SAHİP ÇIKTILAR
SORU: Adana Demirspor-Fenerbahçemaçının orta hakemi Ali Palabıyık ve VARhakemi Koray Gençerler, Türk futbol tarihinedamga vuracak kararlara imza attı.Fenerbahçe isyan ediyor. Yeni MerkezHakem Kurulu ne yapmalı? Nedenhatalar biteceği yerde çoğalıyor?
BÜLENT TİMURLENK: F.Bahçe'nin galibiyeti hak ettiği bir maçta iki penaltısının verilmemesine tepki göstermesi kadar doğal bir şey yok. Ancak itiraz eden futbolcunun ve teknik adamın kart, yöneticinin hak mahrumiyeti aldığı bir sahnede, taraftarı galeyana getiren ve hakaretin bini bin para yayınlarında nefrete teşvik edenler de hukuk karşısında olmalı. Ali Palabıyık kötühakem, Koray GençerlerVAR odasında bir basiretsiz. Böylesine fahiş hataları yapanların Süper Lig kariyerleri daha önce bitmeliydi. MHK Başkanı'nın 3 gün önce değiştiği bir futbol sahnesinde "operasyon var" diye bağıranların tek bir operasyonu var: Kaos ortamından, kan kokusundan beslenmelerive ceplerini doldurmaları.
FATİH DOĞAN: Ali Palabıyık'ın ilk kötü yönetimi değil, umarım son olur! İşin ironiktarafı, Beşiktaş'ın canı yanınca AliPalabıyık'a sahip çıkar gibi açıklamalaryapanlar dün, bugün canı yanınca feveranediyorlar. Kızmakta da haklılar çünkü sezonun en iyi futbol oynanan maçını katletti. Ali Koç tarz değiştirdi. Şimdi "Bu ligi bitirtmeyiz!" diyen Galatasaray'ın tarzına döndü. Hakem sorunu 'sana-bana' ile çözülmez. Herkes için adalet şart.
LEVENT TÜZEMEN: Sayın Selahattin Baki, Ali Palabıyık ile ilgili, "F.Bahçe'ye operasyon yapmak için gönderilmiş. Artık hakemlik yapmamalı" dedi. İnsanlar kendisine yapılmasını istemediğini başkasına da yapmamalı. Galatasaray- Alanya maçından sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Palabıyık'a şu desteği veriyor: "Hakem Ali Palabıyık, Galatasaray-Alanyamaçında hata yapıyor. Çok uzun süre maçalamıyor, Palabıyık'ın yaptığı o hata da tartışılırçünkü yapılan hata siyahla beyazbir hata değil." Ne yapmıştı Ali Palabıyık, Sacha Boey'i atmış, ardından da Abdülkerim'e kırmızı kart göstermişti. Rize'de G.Saray lehine hareket eden Ali Palabıyık, yönettiği tüm G.Saray maçlarında operasyon hakemi olarak görev yapmıştır. BugünPalabıyık'a öfke kusanlar,düne kadar sahip çıkıyorlardı.Ali Palabıyık'ın karanlıkyüzünü şimdi mi gördüler?
HATA DEĞİL ORGANİZE KÖTÜLÜK
GÜRCAN BİLGİÇ: Son maçı değil, son üç sezonu konuşmalıyız Fenerbahçe için. VAR'ın kimler için lehte devreye girdiğine, Fenerbahçe için neden girmediğine bakıyoruz. Çıkan cevap şudur; Fenerbahçe şampiyon olmasın. İki maç önce Abdulkadir Bitigen, Batshuayi'ye gözünün önünde yapılan faule ses çıkarmadı, sonra golü iptal etti. Adana'da da Ümraniye'de deatılan gollere yardımcılar ofsayt kaldırdılar.VAR, olmayan bir 'ele çarpma' ile golüiptal ediyor, olan iki penaltıda devreyegirmiyor. Palabıyık, tıpkı Bitigen gibi gözünün önündeki faule 'devam' dedi. Burada bir hakemin formsuzluğundan değil, organize şekilde kararlaştırılmış 'Aman başıma bela almayayım' yorumlarından bahsediyoruz. Ama kimse enseyi karartmasın. Bu camia Kurtuluş Savaşı'nı da yaptı, FETÖ'yü de denize döktü. Futbolun üzerine çöreklenen bu 'kriptolar'dan da kurtaracaklar.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben hep aynı yorumu yapıyorum, Türkiye'de bir büyük kulüpler olayı var. Daha da önemlisi medyada maç kritiği yazanların büyük çoğunluğu bu büyüklerin taraftarları. Böyle bir futbol ortamında hakemlerin zihinsel olarak sağlıklı maç yönetmeleri mümkün değil. Senelerdir böyle, bundan sonra da değişmez. Çünkü biz bundan besleniyoruz maalesef. Olaylı maça gelince… F.Bahçe lehineverilmeyen iki penaltı var. Yeni kuralagöre Mert Hakan'ın iptal kararı doğru. Maçın tansiyonunu artıran en önemli olay da son saniyedeki ceza alanı hemen dışında çok net bir faule hakemin 'devam' demesiydi.
İCARDİ ETKİSİYLE FAVORİ ASLAN
SORU: Galatasaray-Trabzonspor maçında nasıl birsonuç bekliyorsunuz?
LEVENT TÜZEMEN: Galatasaraydoludizgin gidiyor. Trabzonspor karşısında da3 puana yakın ekip olarak duruyor. Eğer maçkar engeline takılmaz, oynanırsa ben yüzde51 Galatasaray kazanır diyorum.
GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor bu senebüyük maçları iyi oynadı. Monaco,Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşmalarında iyimücadele etti, taktiksel olarak da rakiplerininönündeydi. Galatasaray, kendi sahasındaseyircisinin desteğini çok iyi kullananve her rakibi korkutan birtakım. Aynı akademiden (Başakşehir)yetişen iki teknik adam, böyle maçlardakiilk hamlelerini rakibe göre yaparlar.Okan hoca da Avcı da önce durdurmayıdüşüneceklerdir. Sonrasında'kalite' konuşur. Anı değerlendiren,basit hatadan kaçan kazanacak amagörünüş; beraberliği ifade ediyor. Not: Yarınİstanbul'da tipi halinde kar bekleniyor.
FATİH DOĞAN: Galatasaray hemoyun hem de moral motivasyon açısındançok güçlü. Ama fren yaptıracakisimlerden biri AbdullahAvcı ve Trabzonspor. Avcı'nındaha önce de taktiksel tuzakları,baskın oyununu izlediğimizmaçlar oldu. Güzel ve gergin birderbi bizi bekliyor.
BÜLENT TİMURLENK: 27 puanlaiç saha lideri olan Trabzonspor'un 10 deplasmandan11 puan çıkarması, son3 deplasmanda mağlup olup, 3deplasmanda da 4+ gol yemişolması Galatasaray'ın iştahınıkabartıyordur. Avcı'nın takımı,bu zafiyetine rağmenbu sezon büyükmaçları iyi oynadı.Ümraniye'ninGalatasaray'a verdiğiönemli bir dersvar. Bitiremediklerihücumlardan yediklerigeçiş hücumlarınınsayısını Okan Buruk dabiliyor. Yarın Galatasarayön alan baskısı yapmayıp,Trabzonspor'untopa sahip olduğu ve yan paslarıbol oyununa şok presle, hızlarakip kaleye gitmesini beklediğimbir 90 dakika var. Ev sah-ibi Galatasaray ve golcüsü deİcardi demek favorinin kimolduğunu söylemek içinkurulabilecek en kısacümle galiba.