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Giriş Tarihi: 4.2.2023

6 puan farkla şampiyonluk şarkıları söylenmez

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
6 puan farkla şampiyonluk şarkıları söylenmez

SABAH Spor yazarları, haftaya damga vuran hakem hatalarını ve lig yarışını değerlendirdi

SORU: Ligde haftalar geçtikçe ortam kızışıyor. Fenerbahçe berabere kaldı, Galatasaray puan farkını altıya çıkardı, Başakşehir kaybetti. Şu anki puan sıralamasına bakarsak Galatasaray'ın 6 puanlık farkı için nasıl bir yorum yaparsınız?

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray'ın yakaladığı 6 puanlık fark, büyük bir avantaj değil. Çünkü Galatasaray zirvedeki takımlarla henüz oynamadı. O maçları kazanırsa şampiyonluk şarkıları söyleyebilir. Bu köprünün altından çok sular geçer. Eğer Galatasaray kazanma alışkanlığını sürdürürse sorun yaşamaz ama şimdiden Galatasaray için 'Şampi…' demek yanlış olur.

BÜLENT TİMURLENK: 15 maç ve ortada 45 puan varken 6 puan farkla lider olmak ve takipçisine göre 5 maçlık periyotta kağıt üzerinde daha kolay maçları olması Galatasaray'ın artısı ama ortalık yangın yeriyken kim sakin kalırsa o kazanır noktasına geldik. Fenerbahçe, Adana'daki futboluyla yerinde yeller esen Konya'yı rahat geçer, ardından Beşiktaş derbisi de dahil olmak üzere zor 3 maçı var. Beşiktaş eksiklerine rağmen Sivas'tan çıkarsa iki maçı evinde oynayacak ve ardından Başakşehir deplasmanına gidecek. Güneş'in takımı mart başındaki Fenerbahçe derbisine liderden tek haneli puan farkıyla giderse yarışın içinde kalır. Son şampiyon Trabzonspor için ise 'tamam mı devam mı' maçı yarın Galatasaray ile olacak.




ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray istenilen futbolu oynamasa da kaliteli isimleriyle büyük bir seri yakaladı. En ciddi rakibi F.Bahçe'nin de 6 puan önüne geçti. Tabii ki bu hafta Trabzonspor maçı çok kritik olacak. Eğer o maçı da kazanırsa o zaman çok daha ciddi bir yol almış olacak. Beşiktaş, Karagümrük karşısında 2 puan kaybetti, Başakşehir son derece kötü bir futbolla yenildi Kayseri'de. Fenerbahçe bana göre verdiği bazı pozisyonlar dışında sezonun en iyi ofansif futbolunu oynadı ama iki puan kaybetti, çok gol kaçırdı. Ben hep eleştirdiğim Jesus'u bu maçta eleştirmedim. Çünkü puan kaybında onun bir suçu yok.

GÜRCAN BİLGİÇ: 11 maçlık galibiyet serisinden bahsediyoruz. Bunun içinde Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe de var. Araya 'ofsaytımsı' piyangosu girse de önünü açtı, liderliğe de yerleşti. Sonrasında psikolojik mücadelede de ayakta kaldılar. Sosyal medya ve algıyı da iyi yönettiler. Ama gözden kaçan; galibiyetlerin 'ekstra performanslar' ile gelmesi. İcardi toparlıyor ön tarafı; atıyor-attırıyor. Yanına da her maçta yine ekstra yapan Muslera'yı ekleyelim. Bu iki oyuncudan birinin gözüne çöp kaçarsa ne yapacaklar? Galatasaray'ın krizi de kapıda duruyor, zili çalmak üzere.

FATİH DOĞAN: "Galatasaray bu yarışın içinde olur" diye yorumlar yazıp, analizler yaptığımızda birçok meslektaşımızın ve taraftarın "boş ve şaşkın" bakışlarıyla karşılaştığımız dönemler oldu. Bu kürsüyü takip edenler sürecin bizi haklı çıkardığını iyi görürler. Galatasaray'ın yükselişi, Beşiktaş'ın toparlanışı beni şaşırtmadı. Ama Fenerbahçe'nin süreci iyi yönetememesi çok şaşırttı. "Şampiyonluk şarkıları eşliğinde" tamamen Jesus'a bırakılmış bir takım, eleştiriden, analizden uzak bir camia, süreci iyi okuyamayan, rakiplerinin hamlelerini görmeyip, zamanında reaksiyon üretemeyen 'lider olmanın' etkisiyle hocalarını ve oyunlarını KAF DAĞI'nın zirvelerinde gören Ali Koç, 1 ayda hayatın acı gerçekleriyle tanıştı. Galatasaray'ın da oyuna sert girmesiyle birlikte 2022'de oluşturmaya çalıştıkları fotoğrafın dışına çıkmak zorunda kaldılar. TFF, hakemler ve rakiplere meydan okumaya başladılar ki bu önümüzdeki 4 ayın Türk Futbolu için çok sancılı geçeceğinin göstergesi. Bu köprünün altından daha çok su akar. Akıllı olan, doğru strateji yürüten kazanır. Beşiktaş da bu tabloya dahil.

GALATASARAY KIZARKEN PALABIYIK'A SAHİP ÇIKTILAR

SORU: Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının orta hakemi Ali Palabıyık ve VAR hakemi Koray Gençerler, Türk futbol tarihine damga vuracak kararlara imza attı. Fenerbahçe isyan ediyor. Yeni Merkez Hakem Kurulu ne yapmalı? Neden hatalar biteceği yerde çoğalıyor?

BÜLENT TİMURLENK: F.Bahçe'nin galibiyeti hak ettiği bir maçta iki penaltısının verilmemesine tepki göstermesi kadar doğal bir şey yok. Ancak itiraz eden futbolcunun ve teknik adamın kart, yöneticinin hak mahrumiyeti aldığı bir sahnede, taraftarı galeyana getiren ve hakaretin bini bin para yayınlarında nefrete teşvik edenler de hukuk karşısında olmalı. Ali Palabıyık kötü hakem, Koray Gençerler VAR odasında bir basiretsiz. Böylesine fahiş hataları yapanların Süper Lig kariyerleri daha önce bitmeliydi. MHK Başkanı'nın 3 gün önce değiştiği bir futbol sahnesinde "operasyon var" diye bağıranların tek bir operasyonu var: Kaos ortamından, kan kokusundan beslenmeleri ve ceplerini doldurmaları.




FATİH DOĞAN: Ali Palabıyık'ın ilk kötü yönetimi değil, umarım son olur! İşin ironik tarafı, Beşiktaş'ın canı yanınca Ali Palabıyık'a sahip çıkar gibi açıklamalar yapanlar dün, bugün canı yanınca feveran ediyorlar. Kızmakta da haklılar çünkü sezonun en iyi futbol oynanan maçını katletti. Ali Koç tarz değiştirdi. Şimdi "Bu ligi bitirtmeyiz!" diyen Galatasaray'ın tarzına döndü. Hakem sorunu 'sana-bana' ile çözülmez. Herkes için adalet şart.

LEVENT TÜZEMEN: Sayın Selahattin Baki, Ali Palabıyık ile ilgili, "F.Bahçe'ye operasyon yapmak için gönderilmiş. Artık hakemlik yapmamalı" dedi. İnsanlar kendisine yapılmasını istemediğini başkasına da yapmamalı. Galatasaray- Alanya maçından sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Palabıyık'a şu desteği veriyor: "Hakem Ali Palabıyık, Galatasaray-Alanya maçında hata yapıyor. Çok uzun süre maç alamıyor, Palabıyık'ın yaptığı o hata da tartışılır çünkü yapılan hata siyahla beyaz bir hata değil." Ne yapmıştı Ali Palabıyık, Sacha Boey'i atmış, ardından da Abdülkerim'e kırmızı kart göstermişti. Rize'de G.Saray lehine hareket eden Ali Palabıyık, yönettiği tüm G.Saray maçlarında operasyon hakemi olarak görev yapmıştır. Bugün Palabıyık'a öfke kusanlar, düne kadar sahip çıkıyorlardı. Ali Palabıyık'ın karanlık yüzünü şimdi mi gördüler?

HATA DEĞİL ORGANİZE KÖTÜLÜK

GÜRCAN BİLGİÇ: Son maçı değil, son üç sezonu konuşmalıyız Fenerbahçe için. VAR'ın kimler için lehte devreye girdiğine, Fenerbahçe için neden girmediğine bakıyoruz. Çıkan cevap şudur; Fenerbahçe şampiyon olmasın. İki maç önce Abdulkadir Bitigen, Batshuayi'ye gözünün önünde yapılan faule ses çıkarmadı, sonra golü iptal etti. Adana'da da Ümraniye'de de atılan gollere yardımcılar ofsayt kaldırdılar. VAR, olmayan bir 'ele çarpma' ile golü iptal ediyor, olan iki penaltıda devreye girmiyor. Palabıyık, tıpkı Bitigen gibi gözünün önündeki faule 'devam' dedi. Burada bir hakemin formsuzluğundan değil, organize şekilde kararlaştırılmış 'Aman başıma bela almayayım' yorumlarından bahsediyoruz. Ama kimse enseyi karartmasın. Bu camia Kurtuluş Savaşı'nı da yaptı, FETÖ'yü de denize döktü. Futbolun üzerine çöreklenen bu 'kriptolar'dan da kurtaracaklar.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben hep aynı yorumu yapıyorum, Türkiye'de bir büyük kulüpler olayı var. Daha da önemlisi medyada maç kritiği yazanların büyük çoğunluğu bu büyüklerin taraftarları. Böyle bir futbol ortamında hakemlerin zihinsel olarak sağlıklı maç yönetmeleri mümkün değil. Senelerdir böyle, bundan sonra da değişmez. Çünkü biz bundan besleniyoruz maalesef. Olaylı maça gelince… F.Bahçe lehine verilmeyen iki penaltı var. Yeni kurala göre Mert Hakan'ın iptal kararı doğru. Maçın tansiyonunu artıran en önemli olay da son saniyedeki ceza alanı hemen dışında çok net bir faule hakemin 'devam' demesiydi.

İCARDİ ETKİSİYLE FAVORİ ASLAN

SORU: Galatasaray- Trabzonspor maçında nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray doludizgin gidiyor. Trabzonspor karşısında da 3 puana yakın ekip olarak duruyor. Eğer maç kar engeline takılmaz, oynanırsa ben yüzde 51 Galatasaray kazanır diyorum.

GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor bu sene büyük maçları iyi oynadı. Monaco, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşmalarında iyi mücadele etti, taktiksel olarak da rakiplerinin önündeydi. Galatasaray, kendi sahasında seyircisinin desteğini çok iyi kullanan ve her rakibi korkutan bir takım. Aynı akademiden (Başakşehir) yetişen iki teknik adam, böyle maçlardaki ilk hamlelerini rakibe göre yaparlar. Okan hoca da Avcı da önce durdurmayı düşüneceklerdir. Sonrasında 'kalite' konuşur. Anı değerlendiren, basit hatadan kaçan kazanacak ama görünüş; beraberliği ifade ediyor. Not: Yarın İstanbul'da tipi halinde kar bekleniyor.




FATİH DOĞAN: Galatasaray hem oyun hem de moral motivasyon açısından çok güçlü. Ama fren yaptıracak isimlerden biri Abdullah Avcı ve Trabzonspor. Avcı'nın daha önce de taktiksel tuzakları, baskın oyununu izlediğimiz maçlar oldu. Güzel ve gergin bir derbi bizi bekliyor.

BÜLENT TİMURLENK: 27 puanla iç saha lideri olan Trabzonspor'un 10 deplasmandan 11 puan çıkarması, son 3 deplasmanda mağlup olup, 3 deplasmanda da 4+ gol yemiş olması Galatasaray'ın iştahını kabartıyordur. Avcı'nın takımı, bu zafiyetine rağmen bu sezon büyük maçları iyi oynadı. Ümraniye'nin Galatasaray'a verdiği önemli bir ders var. Bitiremedikleri hücumlardan yedikleri geçiş hücumlarının sayısını Okan Buruk da biliyor. Yarın Galatasaray ön alan baskısı yapmayıp, Trabzonspor'un topa sahip olduğu ve yan pasları bol oyununa şok presle, hızla rakip kaleye gitmesini beklediğim bir 90 dakika var. Ev sah-i bi Galatasaray ve golcüsü de İcardi demek favorinin kim olduğunu söylemek için kurulabilecek en kısa cümle galiba.

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