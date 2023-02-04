6 puan farkla şampiyonluk şarkıları söylenmez

GALATASARAY KIZARKEN PALABIYIK'A SAHİP ÇIKTILAR

HATA DEĞİL ORGANİZE KÖTÜLÜK

İCARDİ ETKİSİYLE FAVORİ ASLAN

Galatasaray'ın yakaladığı 6 puanlık fark, büyük bir avantaj değil. Çünkü Galatasaray zirvedeki takımlarla henüz oynamadı. O maçları kazanırsa şampiyonluk şarkıları söyleyebilir. Bu köprünün altından çok sular geçer.15 maç ve ortada 45 puan varken 6 puan farkla lider olmak ve takipçisine göre 5 maçlık periyotta kağıt üzerinde daha kolay maçları olması Galatasaray'ın artısı ama ortalık yangın yeriyken kim sakin kalırsa o kazanır noktasına geldik.Beşiktaş eksiklerine rağmen Sivas'tan çıkarsa iki maçı evinde oynayacak ve ardından Başakşehir deplasmanına gidecek. Güneş'in takımı mart başındaki Fenerbahçe derbisine liderden tek haneli puan farkıyla giderse yarışın içinde kalır.Galatasaray istenilen futbolu oynamasa da kaliteli isimleriyle büyük bir seri yakaladı. En ciddi rakibi F.Bahçe'nin de 6 puan önüne geçti. Tabii ki bu hafta Trabzonspor maçı çok kritik olacak. Eğer o maçı da kazanırsa o zaman çok daha ciddi bir yol almış olacak. Beşiktaş, Karagümrük karşısında 2 puan kaybetti, Başakşehir son derece kötü bir futbolla yenildi Kayseri'de.Ben hep eleştirdiğim Jesus'u bu maçta eleştirmedim. Çünkü puan kaybında onun bir suçu yok.11 maçlık galibiyet serisinden bahsediyoruz. Bunun içinde Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe de var. Araya 'ofsaytımsı' piyangosu girse de önünü açtı, liderliğe de yerleşti. Sonrasında psikolojik mücadelede de ayakta kaldılar. Sosyal medya ve algıyı da iyi yönettiler. Ama gözden kaçan; galibiyetlerin 'ekstra performanslar' ile gelmesi. İcardi toparlıyor ön tarafı; atıyor-attırıyor. Yanına da her maçta yine ekstra yapan Muslera'yı ekleyelim. Bu iki oyuncudan birinin gözüne çöp kaçarsa ne yapacaklar?"Galatasaray bu yarışın içinde olur" diye yorumlar yazıp, analizler yaptığımızda birçok meslektaşımızın ve taraftarın "boş ve şaşkın" bakışlarıyla karşılaştığımız dönemler oldu. Bu kürsüyü takip edenler sürecin bizi haklı çıkardığını iyi görürler."Şampiyonluk şarkıları eşliğinde" tamamen Jesus'a bırakılmış bir takım, eleştiriden, analizden uzak bir camia, süreci iyi okuyamayan, rakiplerinin hamlelerini görmeyip, zamanında reaksiyon üretemeyen 'lider olmanın' etkisiyle hocalarını ve oyunlarını KAF DAĞI'nın zirvelerinde gören Ali Koç, 1 ayda hayatın acı gerçekleriyle tanıştı. Galatasaray'ın da oyuna sert girmesiyle birlikte 2022'de oluşturmaya çalıştıkları fotoğrafın dışına çıkmak zorunda kaldılar.Bu köprünün altından daha çok su akar. Akıllı olan, doğru strateji yürüten kazanır. Beşiktaş da bu tabloya dahil.F.Bahçe'nin galibiyeti hak ettiği bir maçta iki penaltısının verilmemesine tepki göstermesi kadar doğal bir şey yok. Ancak itiraz eden futbolcunun ve teknik adamın kart, yöneticinin hak mahrumiyeti aldığı bir sahnede, taraftarı galeyana getiren ve hakaretin bini bin para yayınlarında nefrete teşvik edenler de hukuk karşısında olmalı.Böylesine fahiş hataları yapanların Süper Lig kariyerleri daha önce bitmeliydi. MHK Başkanı'nın 3 gün önce değiştiği bir futbol sahnesinde "operasyon var" diye bağıranların tek bir operasyonu var:Ali Palabıyık'ın ilk kötü yönetimi değil, umarım son olur!Kızmakta da haklılar çünkü sezonun en iyi futbol oynanan maçını katletti. Ali Koç tarz değiştirdi. Şimdi "Bu ligi bitirtmeyiz!" diyen Galatasaray'ın tarzına döndü. Hakem sorunu 'sana-bana' ile çözülmez. Herkes için adalet şart.Sayın Selahattin Baki, Ali Palabıyık ile ilgili, "F.Bahçe'ye operasyon yapmak için gönderilmiş. Artık hakemlik yapmamalı" dedi. İnsanlar kendisine yapılmasını istemediğini başkasına da yapmamalı. Galatasaray- Alanya maçından sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Palabıyık'a şu desteği veriyor:Ne yapmıştı Ali Palabıyık, Sacha Boey'i atmış, ardından da Abdülkerim'e kırmızı kart göstermişti. Rize'de G.Saray lehine hareket eden Ali Palabıyık, yönettiği tüm G.Saray maçlarında operasyon hakemi olarak görev yapmıştır.Son maçı değil, son üç sezonu konuşmalıyız Fenerbahçe için. VAR'ın kimler için lehte devreye girdiğine, Fenerbahçe için neden girmediğine bakıyoruz. Çıkan cevap şudur;İki maç önce Abdulkadir Bitigen, Batshuayi'ye gözünün önünde yapılan faule ses çıkarmadı, sonra golü iptal etti.Palabıyık, tıpkı Bitigen gibi gözünün önündeki faule 'devam' dedi. Burada bir hakemin formsuzluğundan değil, organize şekilde kararlaştırılmış 'Aman başıma bela almayayım' yorumlarından bahsediyoruz. Ama kimse enseyi karartmasın. Bu camia Kurtuluş Savaşı'nı da yaptı, FETÖ'yü de denize döktü. Futbolun üzerine çöreklenen bu 'kriptolar'dan da kurtaracaklar.Ben hep aynı yorumu yapıyorum, Türkiye'de bir büyük kulüpler olayı var. Daha da önemlisi medyada maç kritiği yazanların büyük çoğunluğu bu büyüklerin taraftarları. Böyle bir futbol ortamında hakemlerin zihinsel olarak sağlıklı maç yönetmeleri mümkün değil. Senelerdir böyle, bundan sonra da değişmez. Çünkü biz bundan besleniyoruz maalesef. Olaylı maça gelince…Maçın tansiyonunu artıran en önemli olay da son saniyedeki ceza alanı hemen dışında çok net bir faule hakemin 'devam' demesiydi.Galatasaraydoludizgin gidiyor. Trabzonspor karşısında da3 puana yakın ekip olarak duruyor.Trabzonspor bu senebüyük maçları iyi oynadı. Monaco,Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşmalarında iyimücadele etti, taktiksel olarak da rakiplerininönündeydi.Aynı akademiden (Başakşehir)yetişen iki teknik adam, böyle maçlardakiilk hamlelerini rakibe göre yaparlar.Okan hoca da Avcı da önce durdurmayıdüşüneceklerdir. Sonrasında'kalite' konuşur. Anı değerlendiren,basit hatadan kaçan kazanacak amagörünüş; beraberliği ifade ediyor. Not: Yarınİstanbul'da tipi halinde kar bekleniyor.Galatasaray hemoyun hem de moral motivasyon açısındançok güçlü.Avcı'nındaha önce de taktiksel tuzakları,baskın oyununu izlediğimizmaçlar oldu.27 puanlaiç saha lideri olan Trabzonspor'un 10 deplasmandan11 puan çıkarması, son3 deplasmanda mağlup olup, 3deplasmanda da 4+ gol yemişolması Galatasaray'ın iştahınıkabartıyordur.Ümraniye'ninGalatasaray'a verdiğiönemli bir dersvar. Bitiremediklerihücumlardan yediklerigeçiş hücumlarınınsayısını Okan Buruk dabiliyor. Yarın Galatasarayön alan baskısı yapmayıp,Trabzonspor'untopa sahip olduğu ve yan paslarıbol oyununa şok presle, hızlarakip kaleye gitmesini beklediğimbir 90 dakika var. Ev sah-ibi Galatasaray ve golcüsü deİcardi demek favorinin kimolduğunu söylemek içinkurulabilecek en kısacümle galiba.