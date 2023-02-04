Trabzonspor’a derdi öncesi 3 müjde! Abdülkadir Ömür...

Trabzonspor'un G.Saray'la oynayacağı kritik karşılaşma öncesi gözler üç futbolcuya çevrilmişti. Antalyaspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür, Eren Elmalı ve Bartra'nın yarınki mücadele için durumları merak konusu olurken sağlık ekibinden güzel haber geldi. Eren Elmalı ve Abdülkadir Ömür'ün yapılan sağlık kontrollerinde ciddi bir soruna rastlanmadı.Kasığında ödem meydana gelen Bartra'nın da oynamasına engel bir durum olmadığı açıklandı. Takımla çalışan üç oyuncunun da İstanbul deplasmanında ilk 11'deki yerlerini alabileceği belirtildi. Gözler ise Abdullah Avcı'ya çerildi.Trabzonspor'un bu sezon ligdeki en golcü futbolcusu olan Trezeguet, G.Saray maçını iple çekiyor. Şimdiye dek 7 kez ağları sarsan Mısırlı futbolcu, ilk yarıda Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gol atmayı başarmıştı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray filelerini de sarsarsa İstanbul'un üç büyüğüne karşı gol bulmuş olacak. Trezeguet, yarınki zorlu müsabakada başarılı bir mücadele ortaya koyarak hem bu hedefe ulaşmayı, hem de takımına katkı sağlamayı istiyor.Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Basel ile oynayacağı karşılaşma öncesi isim listesinde güncellemeye gidildi. Kulübün UEFA'ya bildirdiği yeni oyuncu listesine sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, takımdan ayrılan Yusuf Erdoğan ve genç futbolcu Lahtimi'nin yerine Bruno Peres, Serkan Asan ve Edin Visca dahil edildi.