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Giriş Tarihi: 4.2.2023 16:01 Son Güncelleme: 4.2.2023 16:30

İsak Vural transferi resmen açıklandı! Yeni takımı...

DHA
İsak Vural transferi resmen açıklandı! Yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen İsak Vural, İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'ye transfer oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen İsak Vural, İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'ye transfer oldu.

Fener'de genç oyuncular kiralanmaya devam ediyor. Emre Demir'in Samsunspor'a geçici transferinin gerçekleşmesinin ardından bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertliler, 16 yaşındaki gelecek vaat eden oyuncusu Isak Vural'ı İsveç ekiplerinden Hammarby' e kiraladı.

Hammarby Kulübü'nün resmi hesabından yapılan açıklamada, Isak Vural'ın sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edildi.

Orta saha mevkisinde forma giyen Isak Vural, 2022 yılında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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İsak Vural transferi resmen açıklandı! Yeni takımı...
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