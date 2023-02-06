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Giriş Tarihi: 6.2.2023 11:24

Manisa FK Koşukavak'la ilk maçında puanı aldı

DHA
Manisa FK Koşukavak’la ilk maçında puanı aldı

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde haftaya lider giren Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak'la çıktığı ilk maçtan puanla ayrıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde haftaya lider giren Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak'la çıktığı ilk maçtan puanla ayrıldı.

Güçlü rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen pes etmeyen siyah-beyazlılar yeni transferi Fernandes'in penaltı golüyle mağlup olmaktan kurtuldu.

Takımıyla ilk maça çıkan Yalçın Koşukavak, futbolcularıyla kısa bir süre geçirdiğini, 3 gün içinde plan yapmanın kolay olmadığını söyledi. Oyuncularının saha içinde gösterdiği enerjiden memnun kaldığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyunun başında biraz zorlandık. Sonra oyuna ortak olduk. Son 2-3 maçtır 3-4-3 oynayan Samsunspor, Manisa deplasmanına gelince 3-5-2 oynadı. Yani rakibin üzerinde bir tedirginlik oluşturmuşuz. 1'inci Lig seviyesinde hem mücadele hem de saha içindeki organizasyonlar anlamında kıymetli bulduğum bir karşılaşmaydı. İki taraf da maçı kazanabilirdi" dedi.

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Manisa FK Koşukavak'la ilk maçında puanı aldı
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