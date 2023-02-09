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Giriş Tarihi: 9.2.2023 23:31

Futbolda amatör ligler şubat ayı sonuna kadar ertelendi

AA
Futbolda amatör ligler şubat ayı sonuna kadar ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), amatör liglerin şubat ayı sonuna kadar ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), amatör liglerin şubat ayı sonuna kadar ertelendiğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kayıplarının ve yaralıların olması, devam eden arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte ülke genelinde 7 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle TFF Yönetim Kurulu kararı ile tüm illerde Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakalarının şubat ayı sonuna kadar ertelendiği bildirildi.

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Futbolda amatör ligler şubat ayı sonuna kadar ertelendi
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