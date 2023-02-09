Göztepe Sportif Direktörü Mance: Taraftarlar, insanlığın her şeyden üstün olduğunu gösterdi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılarda taraftarların yanı sıra tüm A takım ve altyapı oyuncuları da yardım kampanyasına koşarken, Göztepe'nin Hırvat sportif direktörü Ivan Mance, Gürsel Aksel Stadı'nda oluşturulan yardım noktasına gelerek bölgeye malzeme gönderen taraftar ve sivillere destek verdi.

Açıklamalarda bulunan Mance, "Bu güzel ülkeyi etkisi altına alan büyük trajedi için taziyelerimi gönderiyorum. Depremzedelere yardımda bulunan güzel insanlara teşekkür ediyorum. Göztepe taraftarı ve siviller insanlığın her şeyden üstün olduğunu gösterdi. Göztepe olarak depremden etkilenen herkese yardım göndermeye çalışıyoruz. Depremden etkilenenlere yardımları göndermeye devam edeceğiz, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hangi kulübü desteklediğimiz önemli değil, önemli olan birlik içinde hareket etmek" dedi.

SOUTHAMPTON'DAN YARDIM

Göztepe'de kulüp hisselerinin yüzde 70'ini alan Sport Rebuplic şirketinin yönettiği İngiltere Premier Lig ekibi Southampton da depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardımda bulundu. İngiliz Kulübü, depremde zarar gören insanlar adına 10 bin sterlin bağış yaptı. Southampton Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, taraftarlara bağış çağrısında bulundu. Açıklamada, "Tüm duygularımız ve düşüncelerimiz Türkiye'de depremden etkilenen insanlarla birlikte. Bağışlar yaparak herkes fark yaratabilir" ifadeleri kullanıldı. Göztepe Başkanı Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in de yurt dışında yardım çalışmaları yaptığı ifade edildi.

