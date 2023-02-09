Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: 87 saat enkaz altında kalan Kadir, Mauro Icardi'den imzalı forma istedi! Yıldız futbolcu çağrıya yanıt verdi...
Giriş Tarihi: 9.2.2023 23:30 Son Güncelleme: 9.2.2023 23:43

Son dakika haberi: 87 saat enkaz altında kalan Kadir, Mauro Icardi'den imzalı forma istedi! Yıldız futbolcu çağrıya yanıt verdi...

Son dakika haberi: 87 saat enkaz altında kalan Kadir, Mauro Icardi’den imzalı forma istedi! Yıldız futbolcu çağrıya yanıt verdi...

Son dakika haberi: Ülkemizde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, yaralar tüm hızıyla sarılmaya devam ediyor. 87 saat enkaz altında kalan Galatasaraylı Kadir, kurtarılmasının ardından hayranı olduğu Mauro Icardi'den imzalı forma isterken, Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü bu çağrıya sessiz kalmadı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın en yıkıcı depremi olarak isimlendiren facia sonrası, tüm Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor.

Büyük depremin 87. saatinde enkaz altından mucizevi şekilde kurtarılan genç Kadir'in doktorundan istediği şey duygulandırdı.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Kadir, kendisini tedavi eden doktora kendisinin Mauro Icardi hayranı olduğu için imzalı formasını istediğini ve bunu sosyal medyada paylaşırsa mutlu olacağını söyledi.

PAYLAŞIM GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasıyla beraber paylaşıma dakikalar içinde 10 binlerce beğeni ve binlerce destek içeren yorum geldi.

MAURO ICARDI SESSİZ KALMADI

Resmi Instagram hesabından genç Kadir'in sesine kulan veren Mauro Icardi, "Küçük Kadir, umarım yakında görüşürüz böylece formamı sana hediye edebilirim ve sana kocaman sarılabilirim" diyerek paylaşımda bulundu.

FORMADAN DAHA FAZLASI...

Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan paylaşımı görerek harekete geçti ve genç Kadir'e imzalı Icardi formasının yanı sıra Galatasaray Nef Stadyumu'ndaki locasından 1 koltuk hediye edeceğini açıkladı.

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Son dakika haberi: 87 saat enkaz altında kalan Kadir, Mauro Icardi'den imzalı forma istedi! Yıldız futbolcu çağrıya yanıt verdi...
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