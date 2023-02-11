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Giriş Tarihi: 11.2.2023 08:54

Meksika Milli Futbol Takımı'nda Diego Cocca dönemi

Meksika Milli Futbol Takımı’nda Diego Cocca dönemi

Meksika Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Diego Cocca getirildi.

Meksika Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Diego Cocca getirildi.

Meksika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Arjantinli teknik adamın milli takımın başına getirildiği kaydedildi.

Meksika ekiplerinden Tigres'i çalıştıran Cocca'nın sözleşmesi dün feshedilmişti.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na Arjantinli Tata Martino yönetiminde giden Meksika, gruptan çıkamamıştı. Martino'nun sona eren sözleşmesi yenilenmemişti.

Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ABD ve Kanada ile birlikte ev sahipliği yapacak.

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Meksika Milli Futbol Takımı'nda Diego Cocca dönemi
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