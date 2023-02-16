Balıkesirspor’a 14 yaşındaki Eren Mert’ten müjdeli haber

Tedavisine evde devam edilen Eren Mert, 13 Şubat'taki doğum gününü altyapı antrenörlerinin sürpriziyle kutladı. Antrenörleri, Eren Mert'i evinde ziyaret ederek kestikleri pastayla doğum gününde yalnız bırakmadı. Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera da imzalı formasını göndererek hayranı olan Eren Mert'e hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de doğum gününü kutladı. Durumu gün geçtikte daha iyiye giden Eren Mert'i hastaneden çıkarken takım arkadaşları ve yöneticilerin de yalnız bırakmadığı öğrenildi.



