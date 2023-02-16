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Giriş Tarihi: 16.2.2023 23:14 Son Güncelleme: 16.2.2023 23:15

Basel maçı sonrası Abdullah Avcı: "Tüm ülkenin manevi desteğini hissettik"

Basel maçı sonrası Abdullah Avcı: Tüm ülkenin manevi desteğini hissettik

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i ağırladı. Müsabaka bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşma sonrası Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"Tüm ülkenin manevi desteğini hissettik. Türkiye'nin takımı, bugün Trabzonspor oldu. Tribünlerde tüm takımların bayrağı vardı. Bu çok keyifli bir şey."

"Bir tebessüm yaşatabildiysek ne mutlu. Bu dostluk, bu tatlı rekabet, saygının içinde olduğu sürece gelişerek devam edecektir. Futbolun iyileştirici ve birleştirici gücünü bugün bir daha gördük."

"Oyuncularım, oyunun başından itibaren plana sadık kaldı. Bu konsantrasyon ve bize tur atlayabileceğimizi gösterdi."

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Basel maçı sonrası Abdullah Avcı: "Tüm ülkenin manevi desteğini hissettik"
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