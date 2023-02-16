Basel maçı sonrası Abdullah Avcı: "Tüm ülkenin manevi desteğini hissettik"

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"Tüm ülkenin manevi desteğini hissettik. Türkiye'nin takımı, bugün Trabzonspor oldu. Tribünlerde tüm takımların bayrağı vardı. Bu çok keyifli bir şey."

"Bir tebessüm yaşatabildiysek ne mutlu. Bu dostluk, bu tatlı rekabet, saygının içinde olduğu sürece gelişerek devam edecektir. Futbolun iyileştirici ve birleştirici gücünü bugün bir daha gördük."

"Oyuncularım, oyunun başından itibaren plana sadık kaldı. Bu konsantrasyon ve bize tur atlayabileceğimizi gösterdi."