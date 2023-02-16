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Giriş Tarihi: 16.2.2023 08:07

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş El Shaarawy'a mesaj! "Seni şimdi istiyoruz"

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş El Shaarawy’a mesaj! Seni şimdi istiyoruz

Son dakika transfer haberi: Roma’nın tecrübeli sol kanadı El Shaarawy için nabız yoklayan Beşiktaş, ‘Sezon sonu görüşelim’ yanıtını aldı. Ancak pes etmeyen yöneticiler, şartları zorluyor.

Beşiktaş, sol kanat için Roma'nın tecrübeli ismi Stephan El Shaarawy için girişimlerde bulundu. Hem İtalyan ekibiyle hem de 30 yaşındaki futbolcunun kendisiyle görüşen yönetim, kısmen olumsuz yanıt aldı. El Shaarawy için Roma pazarlığa açık olsa da Mısır asıllı İtalyan futbolcu, "Şu an ayrılmayı düşünmüyorum. Sezon sonu görüşelim" yanıtı verdi. Ancak yönetim ikna için tüm kozlarını kullanıyor. Sonuç alınmazsa yıldız futbolcuyla haziran ayı geldiğinde bir görüşme daha gerçekleştirilecek. Kariyerinde Milan, Monaco ve Roma gibi önemli kulüpler bulunan El Shaarawy, 29 kez İtalya A Milli Takımı formasını giydi ve 6 gole imza attı.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş El Shaarawy'a mesaj! "Seni şimdi istiyoruz"
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