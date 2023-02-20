Beşiktaş ve Antalyaspor’a kötü haber! Yeni transferleri bu maçta forma giyemeyecek...

Süper Lig'in 14'üncü haftasında 13 Kasım Pazartesi günü oynanması planlanan Beşiktaş – Antalyaspor mücadelesi, aynı gün İstanbul'da düzenlenen hain terör saldırısı sebebiyle 14 Şubat Salı gününe ertelendi. 6 Şubat sabahı, Türkiye'nin 11 ili kapsayan deprem felaketine uyanmasıyla bir erteleme daha gelen karşılaşma için yeni tarih 26 Şubat Pazar günü oldu. Bu pazar oynanması gereken karşılaşmanın hazırlıkları her iki ekipte de devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Müsabaka Talimatı'na göre devre arasında yapılan transferler maçta forma giyemeyecek.
18. MADDE YENİ TRANSFERLERE İZİN VERMİYOR
TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi gereğince erteleme müsabakalarına yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor. Bu kapsamda Beşiktaş 5, Antalyaspor ise 8 yeni transferine bu karşılaşmada forma veremeyecek.
İşte o madde
MADDE 18 – MÜSABAKANIN ERTELENMESİNİN SONUÇLARI
(1) Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir.
(2) Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da, erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.
(3) Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.
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13 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK
Zorlu karşılaşmada Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve son transfer Alexandru Maxim sahadaki yerini alamayacak. Antalyaspor cephesinde ise Erdal Rakipi Helton Leite, Bálint Szabó, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mark Mampassi ile Yannick Nkurunziza forma giyemeyecek isimler olacak.
8 FUTBOLCU TAKIMLARINDAN AYRILDI
Yeni transferler gibi kulüplerinden ayrılan futbolcular da erteleme mücadelesinde yer alamayacak. Her iki takımdan da 4'er futbolcu farklı kulüplere giderken, böylece ilk maçta forma giyme hakkı bulunan 8 isim de yine maçta olmayacak. Beşiktaş'tan Javi Montero, Emrecan Uzunhan, Josef Souza, Wout Weghorst, Antalyaspor'dan ise Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu ve Gökdeniz Bayrakdar ertelenen maçta oynama şansı varken, takımlarından ayrıldığı için sahaya çıkamayacak. Internacional ile transfer görüşmelerinde bulunan Luiz Adriano'nun da maça kadar takımdan ayrılması bekleniyor.
GHEZZAL OYNAYACAK, HAJİ WRİGHT ZOR
Beşiktaş ve Antalyaspor'da ilk maçın kadrosuna göre çok önemli iki değişiklik de göze çarpıyor. Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, ilk karşılaşmada sakatlığı bulunurken, bu hafta sonu ise Teknik Direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahaya çıkabilecek. Antalyaspor'da ise en golcü isim olan Haji Wright, ertelenen maçta forma giyebilecekken, şu an ise sakatlığı sebebiyle büyük olasılıkla formasından uzak kalacak. Akdeniz ekibinde Fedor Kudriashov, Shoya Nakajima, Ufuk Akyol da sakatlıkları gerekçesiyle forma giyemeyecek.
MASUAKU CEZALI DURUMDA
Beşiktaş'ta ilk maçta oynayabilecek olan Arthur Masuaku, bu karşılaşmada cezalı durumda bulunurken, Antalyaspor'da ise ilk maç öncesi sakatlığı bulunan Houssam Ghacha, Alassane Ndao, Fredy, ile Sinan Gümüş ise şans verilmesi halinde sahaya çıkabilecek. Akdeniz ekibinde Sam Larsson da cezası sebebiyle forma giyemeyecek.
İLK MAÇTA SAKAT OLAN FUTBOLCULAR
Beşiktaş
Rachid Ghezzal
Josef de Souza
Antalyaspor
Alassane Ndao
Fredy Ribeiro
Sinan Gümüş
Bu maçta cezalı futbolcular
Beşiktaş
Arthur Masuaku
Antalyaspor
Sam Larsson
Sakatlar
Beşiktaş
Yok
Antalyaspor
Haji Wright
Fedor Kudriashov
Shoya Nakajima
Ufuk Akyol
Ayrılan futbolcular
Beşiktaş
Javi Montero
Emrecan Uzunhan
Josef Souza
Wout Weghorst
Antalyaspor
Hakan Özmert
Erkan Eyibil
Soner Aydoğdu
Gökdeniz Bayrakdar
Luiz Adriano (Internacional ile görüşmeler devam ediyor)
Transferler
Beşiktaş
Amir Hadziahmetovic
Omar Colley
Onur Bulut
Vincent Aboubakar
Alexandru Maxim
Antalyaspor
Erdal Rakip
Helton Leite
Bálint Szabó
Doğukan Sinik
Emrecan Uzunhan
Bertuğ Yıldırım
Mark Mampassi
Yannick Nkurunziza