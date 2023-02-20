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Giriş Tarihi: 20.2.2023 11:37

Hatayspor'uz yıldızı Ayoub El Kaabi'nın yeni takımı belli oldu!

Hatayspor’uz yıldızı Ayoub El Kaabi’nın yeni takımı belli oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hatayspor forması giyen Ayoub El Kaabi ile her konuda anlaştı. Faslı golcünün transferi kısa süre içinde açıklanacak.

Deprem felaketi sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK forması giyen futbolcuların büyük bölümü diğer takımlarla anlaştı. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen El Kaabi'nin yeni takımı da belli oldu.

29 yaşındaki golcü futbolcu Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'la anlaştı. Yeşil-Beyazlı ekip Rus ekiplerinin de kadrosuna katmak istediği oyuncunun transferini kısa süre içinde açıklayacak.

Hatayspor'un 2021 yılında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı El Kaabi'nin kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Geçen sezon Hatayspor formasıyla 32 Süper Lig maçında 18 gol atan 29 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon 21 maçta 8 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

Konyaspor'un hücum hattına eski Hatayspor'lu Mame Diouf'dan sonra bir Hataysporlu golcü daha dahil olmuş oldu.

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Hatayspor'uz yıldızı Ayoub El Kaabi'nın yeni takımı belli oldu!
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