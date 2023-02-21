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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Ağlatan iyilik!

Ağlatan iyilik!

Hatay’da 12. günde cansız bedenine ulaşılan Christian Atsu’nun tabutunu Gana’da askerler taşıdı. Oyuncunun düzenli olarak maddi yardımda bulunduğu bir kadın ise gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketinde enkaz altında kalan Hataysporlu Christian Atsu'nun ölümü, futbol dünyasını yasa boğmuştu. Uzun aramalar sonunda ancak 12. günde cansız bedenine ulaşılan Ganalı futbolcunun cenazesi ülkesine gönderildi ve düzenlenen resmi törende gözyaşları sel oldu. Kotoka Havaalanı'na getirilen Gana bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzunda alana indirildi. 31 yaşındaki futbolcunun vefatına ilişkin açıklamalarda bulunan Gana Devlet Başkan Yardımcısı Mahamudu Bawmia, Atsu'nun bütün ülkede çok sevildiğini ve çok özleneceğini söyledi. En çok dikkat çeken ise, kendini yerlere atıp ağlayan bir kadın oldu. Bu kadının, Atsu'nun düzenli olarak maddi yardımda bulunduğu bir vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

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Ağlatan iyilik!
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