Ağlatan iyilik!

Hatay’da 12. günde cansız bedenine ulaşılan Christian Atsu’nun tabutunu Gana’da askerler taşıdı. Oyuncunun düzenli olarak maddi yardımda bulunduğu bir kadın ise gözyaşlarına boğuldu
Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketinde enkaz altında kalan Hataysporlu Christian Atsu'nun ölümü, futbol dünyasını yasa boğmuştu. Uzun aramalar sonunda ancak 12. günde cansız bedenine ulaşılan Ganalı futbolcunun cenazesi ülkesine gönderildi ve düzenlenen resmi törendegözyaşları sel oldu. Kotoka Havaalanı'na getirilen Gana bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzunda alana indirildi. 31 yaşındakifutbolcunun vefatına ilişkin açıklamalardabulunan Gana DevletBaşkan Yardımcısı MahamuduBawmia, Atsu'nun bütün ülkedeçok sevildiğini ve çok özleneceğinisöyledi. En çok dikkat çekenise, kendini yerlereatıp ağlayanbir kadın oldu. Bu kadının, Atsu'nun düzenli olarak maddi yardımda bulunduğu bir vatandaşı olduğu ortaya çıktı.