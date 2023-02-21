G.Saray’dan depremzedeler için anlamlı davranış! Turnuva düzenleme kararı alındı...

Yabancısı, yerlisi, taraftarıyla tüm camia yaraları sarmaya çalışırken Galatasaray; deprem bölgesine bağış yapmak için Demirspor, İstanbulspor ve Eyüpspor'un katılacağı bir turnuva düzenleme kararı aldı. Nef Stadı'nda 3-5 Mart arasında oynanacak maçların geliri deprem bölgesine bağışlanacak.

Galatasaray, ligin 24. haftasında deprem sonrası ligden çekilen Gaziantep maçının iptal olmasıyla birlikte haftayı maç yapmadan tamamlayacak ve hazırlıklarını 20-26 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapacağı kampla devam edecek. Sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra Adana Demirspor da Hatayspor maçının iptali nedeniyle haftayı boş geçecek. İstanbulspor da haftanın BAY takımı. 1. Lig'in en güçlü şampiyonluk adaylarından olan Eyüpspor'un ise Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 24. haftada maçı yok.