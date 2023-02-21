Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İzmir takımlarına teknik direktör dayanmıyor! İlk yol ayrımı Göztepe'de oldu...
Giriş Tarihi: 21.2.2023 10:59

İzmir takımlarına teknik direktör dayanmıyor! İlk yol ayrımı Göztepe'de oldu...

İHA
İzmir takımlarına teknik direktör dayanmıyor! İlk yol ayrımı Göztepe’de oldu...

İzmir takımlarından Göztepe, Altay, Altınordu, Bucaspor 1928, Karşıyaka ve Bergama Belediyespor sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarını ayırırken sadece Menemen FK değişikliğe gitmeyen kulüp oldu. İzmir ekiplerinden ilk teknik direktör ayrımı Göztepe'de oldu.

Türkiye profesyonel futbol liglerinde mücadele eden İzmir takımlarına teknik direktör dayanmıyor. Spor Toto 1.Lig'de Göztepe, Altay ve Altınordu, TFF 2. Lig'de Bucaspor 1928, TFF 3. Lig'de ise Karşıyaka ve Bergama Belediyespor, bu sezona başladıkları çalıştırıcıları ile yollarını ayırdı.

GÖZTEPE SİFTAHI YAPTI
İzmir kulüplerinden ilk yol ayrımını Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Göztepe yaşadı. Sarı-kırmızılılar; Turgut Altay'ın yerine Radomir Kokovic, Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu ekibini getirdi. Bir diğer 1. Lig ekiplerinden Altınordu; Ufuk Kahraman'ın yerine Gökhan Ünal'ı getirirken; Altay'da ise geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşılarak Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

2. VE 3. LİG TAKIMLARINDA DA DURUM AYNI
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona şampiyonluk parolasıyla başlayınca ve işler istenildiği gibi gitmeyince 14. hafta da Erman Güraçar ile yollarını ayrıldı ve takımın başına Selahaddin Dinçel getirildi.
Bucaspor 1928'de Karşıyaka gibi sezona şampiyonluk parolası ile başladı ve son haftalarda işler istenildiği gitmeyince Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrıldı. Bir diğer İzmir takımı Bergama Belediyespor ise Fatih Çardak'ın yerine Süleyman Varlık'ı göreve getirdi. Öte yandan İzmir temsilcilerinden sadece Menemen FK, sezona başladığı teknik adam olan Özden Töraydın ile yola devam eden tek takım oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

DEPREM SON DAKİKA: Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe şiddetli depremler!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...
Depremzedeler seçime nasıl bakıyor?
TKP’yi başörtüsünden vurmak
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Bir Küçük Gün Işığı'nda Dila’nın tehlikeli oyunu
Diyanet’ten gazeteci Altaylı hakkında suç duyurusu
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir takımlarına teknik direktör dayanmıyor! İlk yol ayrımı Göztepe'de oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA