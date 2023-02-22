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Giriş Tarihi: 22.2.2023 13:54

Altınordu kadrosunu azaltmak istiyor

Altınordu kadrosunu azaltmak istiyor

Ara transfer döneminde kadrosuna 7 oyuncu katan Altınordu, genişleyen kadrosunu azaltmak için bazı oyuncularla yollarını ayıracağı öğrenildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ligde kaza yaşamamak için ara transfer dönemini bir hayli hareketli geçirdi ve 7 önemli oyuncu transfer etti. Kırmızı-lacivertli ekip bu süreçte Emirhan Aydoğan, Erdem Gökçe, Selim Ay, Metehan Mimaroğlu Ali Özgün, Recep Aydın ve Hüsamettin Yener takviyeleriyle kadrodaki oyuncu sayısı 30'a çıktı. Kırmızı-lacivertliler defansa Erdi ve Selim'in gelmesiyle birlikte o bölgede 6 oyuncuya ulaşılırken, sağ beke de Erdem takviyesiyle o bölgede 3 oyuncu oldu. Orta sahada da Recep ve Emirhan'ın transfer olması orta sahanın 7 oyuncuya çıkmasını sağladı. Son olarak da forvet bölgesine Hüsamettin ve Ali'nin gelmesiyle golcü sayısı da 4'e çıktı. Durum böyle olunca bazı oyuncularla yolların ayrılması veya kiralık olarak başka takımlara gönderilmesi bekleniyor.

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Altınordu kadrosunu azaltmak istiyor
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