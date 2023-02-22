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Giriş Tarihi: 22.2.2023 08:58 Son Güncelleme: 22.2.2023 09:04

Vincent Aboubakar'dan alkışlanacak hareket! Depremzede Semih'e imzalı formasını gönderdi...

SPOR SERVİSİ
Vincent Aboubakar’dan alkışlanacak hareket! Depremzede Semih’e imzalı formasını gönderdi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar'dan anlamlı bir hareket geldi. Kamerunlu golcü, depremzede bir siyah-beyazlı genç taraftar Semih'e imzalı formasını gönderdi.

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, alkışlanacak bir hareket yaptı. Yıldız futbolcu, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen siyah-beyazlı genç taraftar Semih'e imzalı formasını gönderdi.

31 yaşındaki oyuncu, "Türk halkının dayanışmaya ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Biz de bu dayanışmanın ve yardımın bir parçası olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, pazar günü Antalyaspor ile oynanacak lig maçında bir organizasyon gerçekleştirecek. Vodafone Park'taki karşılaşmaya futbolseverler oyuncaklarıyla gelecek ve sahaya atılacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek.

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Vincent Aboubakar'dan alkışlanacak hareket! Depremzede Semih'e imzalı formasını gönderdi...
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